中市警搶銀行太逼真 民眾驚呼係金A嗎？

台中市警察局第六分局偵查隊偵查佐扮演搶匪。（盧金足翻攝）

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台中市西屯區金融機構眾多，警察局第六分局舉行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，防搶演練太逼真，民眾驚呼「係金A嗎？」（盧金足翻攝）
警察局第六分局舉行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，雙盜搶銀行，防搶演練逼真。（盧金足翻攝）

台中市西屯區金融機構眾多，警察局第六分局與花蓮二信西屯分社舉行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，雙盜搶銀行，防搶演練太逼真，民眾驚呼「係金A嗎？」警方呼籲民眾如欲運用大量現金，盡量使用轉帳或由親友陪同提領取，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔。

農曆過年將屆，各金融機構、銀樓等財物匯集處所，均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提取大量現金，而成為歹徒覬覦下手目標，若發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，將造成社會動盪不安。

台中市西屯區金融機構眾多，警察局第六分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，使各行員隨時都有警覺性與危機意識，與花蓮二信西屯分社舉行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由第六分局偵查隊兩名偵查佐扮演搶匪，持搶進入分社內控制人質，並搜刮櫃內的現金後跳上在外等待接應的自小客車逃逸。

演練過程，分社內的行員趁搶匪搜刮財物未注意之際，趕緊按下無聲警報按鈕，警方接獲警報後立即通報線上警力趕赴現場，經了解歹徒犯案駕駛車輛車號及逃逸路線後立即通報攔截圍捕，於西屯區敦化路二段及仁平路口，多名警力手持盾牌荷槍實彈進行演練逮捕搶匪。

由於演練時場面逼真，讓騎車經過的民眾都趕緊走避，還有熱心民眾向警方報案，警方希望藉由防搶演練，讓分社職員遇到緊急事故發生時，能從容應對，各司其職立即反應，提升金融機構業者自我安全防衛能力。

警方更能在第一時間趕往現場處置，避免人員傷害及財物受損，讓警察機關與金融機構防搶作為更能緊密結合，充分展現警民合作、共同打擊犯罪之精神，能於「108年加強重要節日安全維護工作」期間，共同維護春節假期前後治安，讓民眾安心過好年。

第六分局也呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同下提領取，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔。若假期外出，不放心將大量現金存放家裡或財物匯集處於金融機構放假期間，無地方可以寄存現金，轄區派出所皆可提供代保管現金服務。

警方提醒一般民眾若遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。

(中時 )

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