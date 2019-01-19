吳秀波被曝約砲公式？先聊佛學金剛經 隔天來一發

吳秀波捲入桃色風波，又遭網友爆料約砲公式。（圖／翻攝自演員吳秀波工作室、鳳凰網娛樂微博）

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中時電子報
網友爆料吳秀波約砲公式。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

50歲「國民大叔」吳秀波去年中秋節被小25歲女星陳昱霖爆料共譜婚外情7年，還有小四的存在，昨(18日)傳出吳秀波指控陳昱霖勒索，使陳昱霖回國後在機場立刻被逮，引來首富子王思聰狠譙「渣男」，稍早有網友爆料吳秀波在橫店拍戲內幕，指吳秀波遇女星上門，第一天會先拿金剛經跟妳講佛學，第二天就沒那多廢話，直接來一發，傳言引發熱議。

吳秀波去年傳出婚外情，今被爆小三被捕，王思聰對此評論：「還公安部找人，就為了對付個女孩，真幾把渣男本渣了。」而吳秀波老婆稍早則發聲明表示被小三恐嚇已久，忍無可忍才決定報警。據《鳳凰網娛樂》報導，今下午，一名叫「史蒂芬周閃回中」的網友發文爆料吳秀波約床伴的八卦。

網友「史蒂芬周閃回中」說，像吳秀波這級別的男藝人，一些Z咖女明星光是為了拿到他們的房號，就必須先睡過三個人，拿到後會以「討教演技」為由向這些大咖男星敲門，而吳秀波的風格是一開始非常害羞，還會拿出金剛經講佛學，勸對方自愛，過了一小時後再跟對方聊斯坦尼表演理論。

網友說，兩、三個小時過去後，吳秀波見對方不耐煩，會禮貌送對方離開房間，「第二天再約妳就沒那麼多廢話了，直接來一發」，諷刺說：「還是個自戀且內心層次很豐富的人啊」，網友則說：「這就是所謂的冠冕堂皇」、「表示不願相信」、「不能亂說，等待真相」，而吳秀波方面暫無回應，傳言真偽目前只有當事人才知。

(中時電子報)

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