大寮田間小道路也被鋪平 網友對韓國瑜喊四個字

許多網友在「韓國瑜後援會」發圖，開心住處附近馬路被鋪平了。昨日有網友發文說，就連原本有大坑洞的大寮農田小道路，也在韓國瑜上任20天就被鋪的平坦。(韓國瑜後援會)

友善列印
中時電子報
許多網友在「韓國瑜後援會」發圖，開心住處附近馬路被鋪平了。昨日有網友發文說，就連原本有大坑洞的大寮農田小道路，也在韓國瑜上任20天就被鋪的平坦。(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜上任後不到一個月，許多網友在「韓國瑜後援會」發圖，開心住處附近馬路被鋪平了。昨日有網友發文說，就連原本有大坑洞的大寮農田小道路，也在韓國瑜上任20天就被鋪的平坦，對他喊「有你真好」。

住在高雄鳳山文山特區的網友，昨日在「韓國瑜後援會」發住處附近馬路前後比較圖，說韓國瑜上任不到一個月路便平了，他大讚韓市府「路見不平 馬上鋪平」。

另一位高雄網友也在「韓國瑜後援會」發圖說「最有執行力的韓市長，就連我們大寮的農田小道路，原本坑洞很大，居然在上任20天就把馬路鋪的平坦👍感謝我們敬愛的韓市長，有您真好，昨天看您被潑婦罵街的李喬如欺負覺得好不捨 ，要多保重自己身體喔!」

有網友看圖留言「修邊沒修好，可作的更好，不然下大雨或重車一押就壞了」，被回覆「那不是修邊沒修好，那是人家私人門口進出的坡道，那是不能鋪的。」

其他人留言「高雄市民一定要當市長最大的後盾。」、「連小地方都注意到！！表示不是做做樣子只做重點地段。市長加油！！！」、「真厲害，沒想到連偏鄉也有注重到，真是太棒了」、「這個效率太驚人了吧」、「農路有可能是水保局發包的工程！！」、「 居民眼睛雪亮，歡迎前後照片對照，然後作一個專刊堵綠鬼臭嘴。」

(中時電子報)

馬英九春聯超夯 全省索取地點看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。