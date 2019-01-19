大寮田間小道路也被鋪平 網友對韓國瑜喊四個字

2019年01月19日 17:04 中時電子報 邱珮畇

許多網友在「韓國瑜後援會」發圖，開心住處附近馬路被鋪平了。昨日有網友發文說，就連原本有大坑洞的大寮農田小道路，也在韓國瑜上任20天就被鋪的平坦。(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜上任後不到一個月，許多網友在「韓國瑜後援會」發圖，開心住處附近馬路被鋪平了。昨日有網友發文說，就連原本有大坑洞的大寮農田小道路，也在韓國瑜上任20天就被鋪的平坦，對他喊「有你真好」。

住在高雄鳳山文山特區的網友，昨日在「韓國瑜後援會」發住處附近馬路前後比較圖，說韓國瑜上任不到一個月路便平了，他大讚韓市府「路見不平 馬上鋪平」。

另一位高雄網友也在「韓國瑜後援會」發圖說「最有執行力的韓市長，就連我們大寮的農田小道路，原本坑洞很大，居然在上任20天就把馬路鋪的平坦👍感謝我們敬愛的韓市長，有您真好，昨天看您被潑婦罵街的李喬如欺負覺得好不捨 ，要多保重自己身體喔!」

有網友看圖留言「修邊沒修好，可作的更好，不然下大雨或重車一押就壞了」，被回覆「那不是修邊沒修好，那是人家私人門口進出的坡道，那是不能鋪的。」

其他人留言「高雄市民一定要當市長最大的後盾。」、「連小地方都注意到！！表示不是做做樣子只做重點地段。市長加油！！！」、「真厲害，沒想到連偏鄉也有注重到，真是太棒了」、「這個效率太驚人了吧」、「農路有可能是水保局發包的工程！！」、「 居民眼睛雪亮，歡迎前後照片對照，然後作一個專刊堵綠鬼臭嘴。」

(中時電子報)