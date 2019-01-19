陰謀論指嫦娥四號登月造假？連NASA也出面打臉

2019年01月19日 17:02 中時電子報 馮英志

先前陸「嫦娥四號」在月球背面成功登陸，實現人類首次月球背面軟著陸，引起全球注目。然而，有類似陰謀論說法指出整個登月任務中的圖片與影片是造假的，但此類說法不但沒受到主流媒體關注，連美國太空總署都看不下去，主動公布證據澄清謠言。

根據英國小報《快報》（Daily Express）15日報導，中國大陸「嫦娥四號」登月背成功成為當時頭條，官媒聲稱「開啟了人類探月歷史的新篇章」。但英國報導宣稱，除了偶而發布幾則聲明之外，大陸對此次任務很多資訊保密。

該報導說，大陸經常資訊處理不透明，加上有人發現大陸公布的照片有些異常之處，讓部分人士相信大陸整個登月背任務作假。該報導稱，在其中一張照片中，月球車前面出現一條白色的線，一些人認為這是官方沒移除的「道具線」。而知名的不明飛行物專家韋林（Scott. C. Waring）也指出，大陸公布的圖片中缺少岩石，表示「嫦娥四號」探測器當時不在月球上。

NASA的月球勘測軌道飛行器照相器公布了嫦娥四號降落點的衛星照片，顯示嫦娥四號確實登陸在月背。（圖取自LROC）

不過，先前也遭指登月造假的美國太空總署（NASA）這次也看不下去此等陰謀論，主動提出證據「打臉」。英國《都市日報》（Metro）報導，NASA的月球勘測軌道飛行器照相器（Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, LROC）公布了嫦娥四號降落點的衛星照片，顯示嫦娥四號確實登陸在月背；NASA科學家也發表聲明，表示「嫦娥四號1月3日安全降落在卡門撞擊坑的平原上」。

報導也指出，被韋林懷疑是道具線的白線，其實是負責採集標本的「玉兔二號」的太陽能電池板的反光。

中國大陸國家航天局並未對嫦娥登月任務造假言論有所評論。

(中時電子報)