陰謀論指嫦娥四號登月造假？連NASA也出面打臉

陸「嫦娥四號」在月球背面成功登陸，實現人類首次月球背面軟著陸，引起全球注目。

友善列印
中時電子報

先前陸「嫦娥四號」在月球背面成功登陸，實現人類首次月球背面軟著陸，引起全球注目。然而，有類似陰謀論說法指出整個登月任務中的圖片與影片是造假的，但此類說法不但沒受到主流媒體關注，連美國太空總署都看不下去，主動公布證據澄清謠言。

根據英國小報《快報》（Daily Express）15日報導，中國大陸「嫦娥四號」登月背成功成為當時頭條，官媒聲稱「開啟了人類探月歷史的新篇章」。但英國報導宣稱，除了偶而發布幾則聲明之外，大陸對此次任務很多資訊保密。

該報導說，大陸經常資訊處理不透明，加上有人發現大陸公布的照片有些異常之處，讓部分人士相信大陸整個登月背任務作假。該報導稱，在其中一張照片中，月球車前面出現一條白色的線，一些人認為這是官方沒移除的「道具線」。而知名的不明飛行物專家韋林（Scott. C. Waring）也指出，大陸公布的圖片中缺少岩石，表示「嫦娥四號」探測器當時不在月球上。

NASA的月球勘測軌道飛行器照相器公布了嫦娥四號降落點的衛星照片，顯示嫦娥四號確實登陸在月背。（圖取自LROC）

不過，先前也遭指登月造假的美國太空總署（NASA）這次也看不下去此等陰謀論，主動提出證據「打臉」。英國《都市日報》（Metro）報導，NASA的月球勘測軌道飛行器照相器（Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, LROC）公布了嫦娥四號降落點的衛星照片，顯示嫦娥四號確實登陸在月背；NASA科學家也發表聲明，表示「嫦娥四號1月3日安全降落在卡門撞擊坑的平原上」。

報導也指出，被韋林懷疑是道具線的白線，其實是負責採集標本的「玉兔二號」的太陽能電池板的反光。

中國大陸國家航天局並未對嫦娥登月任務造假言論有所評論。

(中時電子報)

文章來源：‘Chalk line’ in front of China’s moon rover ‘proves whole mission is a hoax’

文章來源：China ‘FAKED’ dark side of the moon landing - shock claim

文章來源：Nasa squashes claims that China faked landing on the dark side of the moon

大火竄天！墨西哥油管爆炸 至少2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。