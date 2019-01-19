芝加哥交響樂團像法拉利 慕提是棒棒好駕駛

指揮大師慕提率領芝加哥交響樂團來台舉行音樂會，展現樂團精湛樂音。(牛耳提供，ToddRosenberg攝影)

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78歲指揮大師慕提率領芝加哥交響樂團抵台，今(19)日晚上以及明天將舉行兩場音樂會，這也是芝加哥交響樂團亞巡第一站。站上指揮台超過50年，慕提從不可一世的鐵血硬漢到威而不嚴的音樂導師，「以音樂之名，所有的歧見都可以消弭，團員也是，芝加哥交響團有一百多人，當然也會有爭執，但不要忘記，我們為什麼會一起站在這裡，因為音樂。」

慕提認為，能讓團員有著一樣的心跳，一樣的呼吸，「這就是音樂的魔力。」雖然全球化現象讓交響樂團的團員可以全球走跳，「但是好的音樂會最主要的組成要素一是音樂家，一是指揮，我絲毫不擔心。」慕提對自己自信滿滿，他說芝加哥交響在世界各地都被認為是最好的樂團，「而我也為樂團帶來新的元素，包含歐洲的文化、樂句表現、樂音等等。」在與最新錄製的專輯《ItalianMasterworks》中，慕提把地中海輕盈的聲音帶給樂團，曾有樂評把芝加哥交響樂團比成法拉利跑車，慕提說得輕鬆，「是法拉利也需要好的駕駛。」

早上的彩排過程非常「溫馨」，慕提調校音色絲毫不馬虎，必要時就會高歌兩句，層次分明；團員更是百人一心，做出絕美音樂時全團齊聲優雅跺腳，就像真正互相支持的一家人。整體而言，芝加哥交響樂團引以為傲的銅管聲部依舊傲視群雄，加上了弦樂就像是看起來濃郁嘗起來清爽的鮮奶油蛋糕，讓人吃了還想再吃。

慕提與維也納愛樂開始長期合作至今48年，之後他陸續擔任費城管弦樂團、史卡拉歌劇院等音樂總監，2008年正式成為芝加哥交響樂團音樂總監至今，這次是他第三次訪台，慕提對於台灣印象深刻，「台灣的樂迷溫暖熱情，水準好高。」但他也提到，大陸由於近年大量場館完工，從樂迷、樂評都有穩定成長，「觀眾從過去禮貌性的鼓掌，謹慎：現在可以受到他們的心都打開了，可以接受也可以分辨甚麼示好的音樂會。」

(中時 )

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