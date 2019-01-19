人類如何誕生？高橋一生導讀揭秘

2019年01月19日 17:29 中時 潘鈺楨

台灣公共電視與日本NHK合製4K旗艦科學紀錄片《人類誕生》（OutoftheCradle），片中解開人類從猿人誕生，進化到尼安德塔人、智人的生存秘密，並與享譽國際的日本遊戲動畫公司史克威爾艾尼克斯（SquareEnix）合作，利用超高畫質4KCGI電腦動畫與視覺特效，重現擬真的洪荒時代；連為台灣錄製宣傳短片的「日本國民男神」高橋一生，看到動畫擬真的猿人、尼安德塔人，都忍不住驚呼：「眼部表情真的好厲害！」

《人類誕生》去年世界首播時，NHK特別邀請高橋一生擔內串場主持人並錄製導讀。高橋一生說：「我在小學時代就對人類進化理論感興趣，非常好奇為什麼一隻接近人類祖先的黑猩猩，並沒有進化為人類？我為什麼要用兩條腿走路？為什麼只有智人能夠存活下來……？」。高橋也表示：「很興奮能隨著《人類誕生》系列紀錄片，進行一趟宏偉的旅程、來解開謎團！」

《人類誕生》真實還原古代猿人動作與體態。（公視提供）

紀錄片中運用最新動畫技術與特效，更令高橋一生感到驚訝，他說：「當我看到動畫時，眼部表情，讓動畫角色栩栩如生，真的好厲害！印象深刻！」NHK首席製作人柴田周平擔綱《人類誕生》製作，在籌畫時即鎖定以動畫《太空戰士》著稱的史克威爾艾尼克斯公司為合作伙伴。在全系列三集中，有超過40分鐘的CG畫面。

製作團隊表示，40分鐘以每秒30張畫計算，大約需要7萬2千格的畫。每張畫以20個製作小時去估算，等於需要14萬4千個小時。換句話說，如果以一天24小時去除，就是六千天！採取同時彩現的方式，換算成天數，大約需要花費16年以上去彩現。

柴田周平表示：「團隊對細節的考究，連果實的成熟度都必須要求！」其中，最具可看性的是還原拉米達地猿（始祖地猿）的動作，雖然是用4K動畫重現，但會根據學術論文，將骨骼、肌肉、皮膚的感覺，以及毛髮生長方式等進行考證後，再加以模擬。然而，論文裡並沒有提出如何動作，於是請演員進行動態捕捉，再輸入電腦裡，並請負責監修的教授到場，針對骨骼、肌肉生長方式，指導演員手部位置、腰部移動等，讓成果更貼近真正猿人動作方式。系列將於大年初一至初三（2月5日至7日）晚間九點於公視主頻首播。

(中時 )