召回修理仍失速 百輛馬自達車主怒圍交通部

馬自達（Mazda）販售的CX-5與Mazda6柴油車爆出引擎瑕疵，原廠召回1.1萬輛車維修。近百名車主指控馬自達「有修沒有好」，19日包圍交通部抗議，要求交通部啟動調查。（陳祐誠攝）

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知名車廠馬自達（Mazda）販售的CX-5與Mazda6柴油車去年爆出引擎瑕疵，原廠召回11000輛車維修，但許多台灣車主仍在路上碰到失速情況，近百名車主指控政府行政怠惰，今日下午包圍交通部鳴笛抗議，要求交通部盡速啟動調查。

交通部路政司表示，3月29日前會提出調查報告，近期並召開會議，儘速給車主書面回應。路政司解釋，車主零星反映問題時，會蒐集資訊，同步看國外是否有同樣狀況，不會因為1、2個案子就認為這是通案，因為涉及民眾安全與車商商譽，行政部門會特別小心。

路政司指出，發現車子疑似有問題後，必須進行彙整判斷分析作業，當蒐集到足夠資訊，要再與專家討論，透過專業人士認定是否為通案，一旦成立，車廠就有責任召回維修，去年因認定已是通案，馬自達於11月第一次召回11459輛車改正，但現在有車主說車子沒修好、問題沒被解決，交通部又要重新跑一次程序，了解維修後引擎仍有瑕疵，是否為通案問題。

抗議車主們批評，針對車輛行駛途中會因引擎過熱、無預警降速問題，去年已向多個單位陳情，並在消保官協助下，台灣馬自達才正視問題嚴重性，公告車主召修，但狀況依然未改善。

車主許先生說，去年8月底，他在國道1號汐五高架突然失速，踩不到油門，車子到馬自達桃園廠檢查，量測數據和缸壓明明異常，馬自達桃園廠卻被要求回覆正常，他不死心改到內湖廠檢查，卻也得不到答案，他要求查證曾維修部分又遭拒絕，甚至被趕出保養廠，後續更拒絕他更新召回。去年12月31日，他在南崁交流道又發生失速，機油鏈條斷裂，痛批「車主權益在哪？」

車主黃先生表示，馬自達企圖掩蓋引擎瑕疵，要求交通部立即有所作為，否則車主提心吊膽隨時失速，路人魚池之殃隨時命喪黃泉，部長林佳龍說要接地氣，那希望部長為人民喉舌、把關。

(中時 )

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