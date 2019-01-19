在「雅蒙蒂」找回心靈平靜 找回對美食最初悸動

室內大片玻璃窗採光極佳，提供舒適品飲空間。（徐力剛攝）

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現做「季節水果塔」為店內繞銷商品，售價180元＋10％／單點。（徐力剛攝）
「冰滴咖啡」選用義大利配方豆沖煮，口感香醇濃厚，售價180元＋10％／單點。（徐力剛攝）
甜點「草莓卡朋生乳卷」深受女性消費者喜愛，售價130元＋10％／單點。（徐力剛攝）
「HELLOKITTY綜合肉紙禮盒」自用送禮皆適合，售價520元／份。（圖片提供／雅蒙蒂）
「HELLOKITTY巧克力千層派禮盒」粉色外盒十分吸睛，售價399元／份。（圖片提供／雅蒙蒂）
送禮首選「卡娜赫拉的小動物蜂蜜蛋糕禮盒」，售價250元／份。（圖片提供／雅蒙蒂）
「三麗鷗家族布丁燒禮盒」每組4入，售價320元／份。（圖片提供／雅蒙蒂）

靜謐午後時光，恣意漫步台北街頭，陣陣咖啡香喚醒沈睡大腦，依循香氣按圖索驥，重新裝潢的「雅蒙蒂咖啡廳」矗立眼前，典雅舒適外觀，帶有少女般優雅氣息，張開雙臂迎接遠道而來貴客。

「雅蒙蒂咖啡廳」鄰近忠孝新生捷運站，交通十分便利，推開門扉，整體裝潢走簡約時尚風，金屬色燈飾投影於大片玻璃帷幕，創造視覺延伸感，搭配乾燥花妝點，充滿濃濃少女情懷，室內60坪空間可容納40席座位，貼心增加桌間距離設計，提供舒適用餐環境，店內平均客單價落在250元上下。

明星商品「季節水果塔」強調每日現做，以手工塔皮為基底，進烤箱前擠入滿滿杏仁奶油餡，佐以新鮮藍莓、草莓及馬卡龍裝飾，視味覺同時滿足;針對愛美女性族群打造減糖甜點，其中以「草莓卡朋生乳卷」最受歡迎，原味蛋糕體裹入香濃馬斯卡朋餡料，綴以時令草莓，厚切生乳卷份量驚人，鬆軟蛋糕在口中化開，混合馬斯卡朋濃郁風味，草莓微酸口感有畫龍點睛之效，令人一口接一口停不下來。

美味咖啡與甜點相襯，可謂天衣無縫，店家特製「冰滴咖啡」選用義大利配方豆，採低溫萃取手法製作，初嘗咖啡清香直竄腦門，尾韻帶有威士忌般濃醇風味。適合搭配甜點「藍莓黑天使卷」享用，甜而不膩太妃糖鮮奶油充斥巧克力蛋糕卷，與微苦相得益彰。

咖啡廳由雅蒙蒂文創烘焙禮品直營，店內同步販售各式授權肖像禮品，如HELLOKITTY、布丁狗、蛋黃哥、卡娜赫拉的小動物及戽斗星球等，結合品牌手工精緻甜點，自用送禮兩相宜。

動漫迷不可錯過「HELLOKITTY綜合肉紙禮盒」，內含原味、海苔、黑胡椒3種口味，精製杏仁肉紙香薄酥脆，一口咬下馥郁香氣繚繞舌尖不散，外包裝印製粉色HELLOKITTY圖飾，深受粉絲喜愛;另款「HELLOKITTY巧克力千層派禮盒」濃郁巧克力脆奇餅乾包裹派皮，搭配現沖茶品享用滋味一絕。

令饕客愛不釋手的「蜂蜜蛋糕」，現場提供HELLOKITTY、卡娜赫拉的小動物和粉紅豬小妹3種選擇，入口甜而不膩，適合所有年齡層;熱銷品項「三麗鷗家族布丁燒禮盒」使用檸檬蛋糕，搭配濃郁柔滑香草牛奶布丁，在口中迸發新滋味。

(中時 )

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