錦榮去巴黎遇扒手！與人開心擊掌手機不翼而飛

2019年01月19日 17:54 中時 潘鈺楨

錦榮（右）與陳學冬。（吾貳不作娛樂提供）

錦榮（右）與彭千佑。（吾貳不作娛樂提供）

錦榮受法國巴黎時裝品牌CERRUTI1881邀請飛往巴黎欣賞秋冬大秀，帥氣模樣成為現場鎂光燈捕捉焦點。錦榮還在活動上巧遇曾一起演出《小時代》的陳學冬，相約要一起逛巴黎，但原本想好好暢遊巴黎的錦榮，竟意外的發生手機被扒意外！

原來錦榮抵達巴黎首日與工作人員一起在香榭大道上享受悠閒時光，迎面走來一位熱情打招呼的男子，錦榮不改調皮個性熱情回應對方擊掌，還被男子緊握擊掌的手歡呼，正當他開心感動巴黎的熱情，20分鐘後卻發現口袋手機不翼而飛，才恍然大悟原來剛剛在他不注意的瞬間手機被扒走。

錦榮出席法國高級品牌CERRUTI1881本次2019秋冬大秀，是錦榮繼暨倫敦時裝週後，二度參與國際時裝周盛會。錦榮表示相當開心，還邀請師弟彭千祐一起前往。提到最近的工作，表示前幾個月忙碌於兩部戲劇演出，一部是時裝劇另外一部是古裝劇，讓他有種「穿越」的感覺。本來聽到受邀到巴黎，錦榮期待能夠好好放鬆的看秀與大啖美食，但因為這趟到巴黎時裝周除了看秀之外，還是安排了許多拍攝行程，讓屬於易胖體質的錦榮對於美食這部分只能淡淡的表示既期待又怕受傷害，但反觀師弟彭千祐吃不胖，所以在一旁吃好吃滿。

彭千祐這次參加巴黎時裝周深感榮幸，剛剛結束首部戲劇作品拍攝的他，因為劇情需求被導演要求要再瘦，幾乎都是皮包骨，所以接下來將開始健身增重。

這趟巴黎時裝周錦榮與師弟彭千祐獲得瑞士鐘錶品牌浪琴表（Longines）加持，品牌特地為高大身材的錦榮搭配浪琴表Conquest征服者系列V.H.P.超高精準度腕錶，師弟彭千祐則配戴浪琴表HydroConquest深海征服者陶瓷圈腕錶，兩位詮釋截然不同的優雅風格。

這趟巴黎時裝周之行結束後，錦榮將準備農曆春節後的主持之旅，再度為旅遊節目《王子的移動城堡》第三季勇闖世界各地，對新一季的內容，錦榮表示平常心看待，節目初衷就是要讓他帶著觀眾們去體驗生活，呈現最自在的自己與一路上的旅遊趣事是製作團隊最大目標。

(中時 )