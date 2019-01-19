向吳秀波求情短訊曝光 網發現這點嘆小三「傻孩子」

2019年01月19日 17:46 中時電子報 蔡曉婷

陳昱霖母親發文。（圖／翻攝自陳昱霖木木微博）

陳昱霖父母向吳秀波求情，網友發現陳昱霖手機將吳秀波暱稱設為老公。（圖／翻攝自陳昱霖木木微博）

陳昱霖母親發文解答網友問題。（圖／翻攝自陳昱霖木木微博）

50歲已婚「國民大叔」吳秀波去年捲入桃色疑雲，被爆出軌31歲女星陳昱霖7年，昨(18日)陳昱霖父母指女兒被吳秀波告恐嚇，回國後被關押至今。稍早陳昱霖母親二度發文，曬出多次用女兒手機傳訊給吳秀波求情卻未獲回應截圖，網友則發現陳昱霖手機給吳秀波的暱稱是「AAA我親愛的老公」，推測應是為了讓吳秀波排在通訊錄第一位，讓不少人嘆「傻孩子」。

陳昱霖母親稍早再發文，先說感謝廣大網友的關心，他們沒錢買熱搜，卻因大家的熱心讓此案獲得關注，希望女兒的案件能獲得司法機關公平公正的處理，但因此事已進入調查階段，在律師的建議下，他們不方便多說案情，卻願意聊聊她心目中的陳昱霖。

陳母表示，陳昱霖未成年就離家求學，陳父是客運車上的售票員，一直留在老家沒陪在女兒身邊，也沒能教會女兒正確價值觀，陳昱霖剛認識吳秀波時，開心的跟父母分享認識了一位能教她演戲的好老師，當時吳秀波的名氣雖無現在大，卻也給人正派的好印象，「甚至連『木木』這個名字，都是吳秀波先生說她看起來木木訥訥的很可愛很像她而給她取的」。

陳昱霖媽媽說，陳昱霖總是報喜不報憂，直到去年二月陳母到北京照顧罹患憂鬱症的女兒，才知道陳昱霖和吳秀波的關係，當時她又勸又罵，始終不敢告訴陳昱霖的父親，直到陳昱霖被拘留到第15天，陳母才敢跟老公說出實情。

外界質疑陳父、陳母此時出聲有目的，陳昱霖母親表示，自己原本不說話是因為覺得吳秀波會念及舊情，讓陳昱霖吃點苦頭就好，但未料女兒的拘禁期從7天到30天，連到今日都脫困無望，他們才驚覺這回對陳昱霖的懲罰太沉重了。

陳昱霖母親最後說，吳秀波律師信裡提到的「陳夢琳」是陳昱霖的本名，而陳昱霖的真實出生年是1988年，網上資料應該是公司安排的，也就是指陳昱霖今年是31歲，並非外傳的小吳秀波25歲，最後陳母分享多張用女兒手機向吳秀波求饒短訊截圖，眼尖網友說：「AAA我親愛的老公...傻孩子」、「她把吳排到了第一位a第一個字母」、「可憐天下父母心」、「犯罪就是犯罪，和感情兩回事」。

(中時電子報)