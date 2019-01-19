江啟臣號召捐白米 接力送暖到東勢山城

2019年01月19日 19:27 中時 王文吉

「幸福送暖、歲末有愛」捐贈白米活動，由立委江啟臣（右一）帶頭，以接力方式傳遞，，象徵「一棒接一棒，愛心不間斷」。（王文吉攝）

立委江啟臣（左二）結合會計師公會，發起「幸福送暖、歲末有愛」愛心捐贈活動。（王文吉攝）

立委江啟臣率捐贈團體參拜東勢東聖宮媽祖，祈求來年風調雨順、國泰民安。（王文吉攝）

東勢區獅子會發動獅友募集善款，舉辦寒冬送暖活動。（東勢區公所提供）

東勢區區長徐佩玲（前排左）頒發感謝狀予東勢獅子會會長王國明（前排右）。（東勢區公所提供）

立委江啟臣發起「幸福送暖、歲末有愛」愛心捐贈活動，19日下午在東勢區東聖宮接力傳遞800包白米，讓社福團體及弱勢戶感受到社會的關懷。日前，江啟臣透過臉書直播開箱的「啟臣牌春聯」也在現場發送，Q版的可愛金豬與元寶吸引民眾排隊索取，場面溫馨熱鬧。

「幸福送暖、歲末有愛」愛心捐贈活動由立委江啟臣、台灣省會計師公會、台中市會計師公會與台灣新世代關懷協會合辦，日前大雅場共捐贈400包白米給台中惠明盲校，19日前進東勢區，與當地信仰中心東聖宮與東聖慈善會合作，捐贈1600公斤給山城弱勢戶及社福團體。

江啟臣感謝會計師公會的愛心持續，只要知道哪裡有需求，他們就願意來協助，並以接力方式傳遞一包一包白米，象徵一棒接一棒，愛心不間斷。江啟臣日前在臉書直播開箱的「啟臣牌金豬啟福春聯」也在現場發送，Q版的可愛金豬與元寶吸引民眾排隊索取，場面熱鬧。

台灣省會計師公會理事長田乾隆與台中市會計師公會理事長蕭珍琪表示，他們稟持著回饋社會的初衷，第一次到山城做公益，希望未來有更多機會，送來更多愛心。

東勢獅子會會長王國明也發動獅友募集善款，日前購買150份民生用品，捐贈當地低收入戶及弱勢家庭，藉寒冬送暖創造「善」的循環。東勢區長徐佩鈴感恩獅友的愛心，希望拋磚引玉，讓更多的愛心投入，照亮社會角落。

(中時 )