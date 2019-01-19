119消防節 72位楷模獲頒消防最高榮譽「鳳凰獎」

2019年01月19日 17:51 中時 葉書宏

行政院長蘇貞昌（左）19日下午3時許出席2018年「鳳凰獎」楷模表揚典禮。（葉書宏攝）

行政院長蘇貞昌19日下午3時許出席2018年「鳳凰獎」楷模表揚典禮。（葉書宏攝）

為感謝消防、義消及志工們的用心與付出，內政部於今（19日）舉辦2018年「鳳凰獎」楷模表揚典禮，行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇均蒞臨會場表達肯定與感謝，典禮中也宣布成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，將以專戶募款的方式，幫助更多因公受傷需長期醫療及照護的消防人員，展現政府照護消防、義消及協勤民力的用心與決心。

內政部表示，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，在消防節頒獎別具意義，這次共有72名楷模當選，其中30名是消防人員、30名是義消人員、6名是防火宣導志工、3名是救護志工及3名災害防救志工，每位對於消防及災害防救工作都有特殊貢獻。

這次獲獎的台南市義消總隊分隊幹事盧健泰，他在維冠大樓倒塌後，在建築物仍處於不穩定的情況下，即利用各種器材進入倒塌的大樓內進行搜救，並協助救出多名待救民眾。

另這次獲獎的台中市政府消防局特搜大隊隊員劉哲宏，國內近年幾次重大災害，都有他投入救災的身影，例如：花蓮大地震、台南維冠大樓倒塌、高雄氣爆搶救等，不怕危險奮勇救災的精神，著實讓人感佩。

此外，南投縣政府消防局鳳凰志工隊員黃友桂，於草創時期主動擔任南投鳳凰志工分隊分隊長，積極推動緊急救護志工工作，其精神實在是難能可貴；彰化縣防火宣導隊分隊長林素珍自製宣導看板，有效提升宣導時與民眾的互動，並結合節日及地方特色辦理聖誕踩街及話劇等宣導活動，宣達防災觀念。

桃園市迅雷救援協會副總隊長許亞狄，率領民間災害防救團隊，參與各種緊急災難事故搶救，透過民間力量，有效提升救災效能，這些事蹟均令人推崇。

內政部指出，72名楷模於今（19日）消防節上午也獲總統接見，總統對於全國消防人員無私無我、為民服務的精神與熱忱表示讚許，並感謝有他們的犧牲奉獻，使民眾的生命財產安全能夠獲得保障。

(中時 )