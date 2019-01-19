慶祝119消防節 花蓮義勇消防特種搜救隊成軍

花蓮縣消防局今慶祝消防節，由新成軍的義勇消防特種搜救隊與空勤黑鷹直升機現場示範多項合作救援任務。（花蓮縣政府提供）

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新成軍的義勇消防特種搜救隊與空勤黑鷹直升機現場示範多項合作救援任務。（花蓮縣政府提供）
新成軍的義勇消防特種搜救隊與空勤黑鷹直升機現場示範多項合作救援任務。（花蓮縣政府提供）
花蓮縣消防局今慶祝消防節，由新成軍的義勇消防特種搜救隊與空勤黑鷹直升機現場示範多項合作救援任務。（張祈攝）
去年成軍的空勤黑鷹直升機今天首次在花蓮縣消防局消防節活動亮相，吸引學生爭相合影。（張祈攝）
義勇消防特種搜救隊」今天在花蓮縣消防局消防局慶祝活動中正式成軍，總計為縣內特搜大軍新添65名生力軍。（張祈攝）

慶祝今年119消防節，花蓮縣消防局19日在花蓮縣立體育場盛大舉行慶祝大會，縣長徐榛蔚親臨表揚全縣績優消防人員，首次亮相去年成軍的空勤黑鷹直升機，歷經0206花蓮大地震洗禮，特種搜救隊有意朝向「特搜大軍」前進，經近一年的籌備，今天再添新血，正式成立「義勇消防特種搜救隊」。

去年消防節前夕，花蓮縣消防局成立一支由32名警消組成的「花蓮縣特種搜救隊」歷經0206大地震歷練，獲消防署排入國際救援輪值編組，為擴大搜救隊人數，經過近一年的籌備訓練，篩選出65名義消完成特種訓練，在今年消防節當天正式成軍，與現有特種隊組成縣內最強大的「特搜大軍」，未來將協助支援國內各項災害救援工作。

義消特種隊現場實際演練，展現地震倒塌建築物救援任務、車輛破壞救援任務，並搭配UM-60M黑鷹直升機實施重型機械吊掛、受傷民眾吊掛等演練，展現救援戰力。空勤總隊教官吳傳浩說，空勤可擔任空中醫療作業，黑鷹直升機的加入，不僅飛行海拔高度提升，滯空時間也可長達2個小時半，大幅增加作業能量。

花蓮縣長徐榛蔚說，回顧過去一年義消人員投入在救災、救護及預防的工作成果，為花蓮提供最專業的安全照護，透過特搜大軍的成立，有信心能在第一時間立刻挺進災區，投入救援行列，也叮嚀救災人員注意自身安全，縣府會繼續提供更精良的救災救護裝備及工作環境。

(中時 )

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