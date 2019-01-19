再爆虐童？台南1歲童疑遭保母虐待 後腦出血抽搐送加護病房

2019年01月19日 18:15 中時 程炳璋

1歲男童因抽搐送醫卻發現後腦與視網膜出血，正在加護病房治療觀察中。（程炳璋翻攝）

男童大腿有條狀瘀傷，保母稱是防範孩子踢被，綁束帶固定造成。（程炳璋翻攝）

台南市長黃偉哲剛宣布台南市是虐童零容忍城市，不料19日遭國民黨議員林燕祝打臉，她踢爆1名由台南市社會局強制安置的1歲男童疑遭保母虐待，11日送醫發現後腦勺與視網膜出血，住進加護病房，台南市社會局指稱，該保母稱男童曾從嬰兒床摔落軟墊，唯醫療人員檢查後認為並非單純摔傷，全案正由檢警調查中。

虐童案層出不窮，台南市陳姓女子未婚生子，3年多來陸續生下一女一兒，姐姐2歲、弟弟1歲，但家庭情況複雜，生父因案服刑中，陳女忙於工作無力照顧，台南市社會局去年10月8日受理兒保案件，強制安置陳女生下的兩姐弟幼童。

陳家兩姐弟分別交由社會局聘請的合格保母照顧，姐姐照顧情況順利，弟弟卻在最近出現狀況。

照顧陳家男童的保母發現孩子有抽搐情形，11日送醫檢查，竟發現男童不只有癲癇，並且左後腦出血、雙側視網膜出血與左肱骨骨折。

台南市社會局社工直到14日才告知陳女，稱小孩因為感冒送醫，直到陳女家人到醫院探視，才知道狀況嚴重，且大腿有瘀傷痕跡，氣得質問社工人員。

台南市社會局表示，該保母為領有證書的合格保母，工作經驗超過3年，她稱男童1月9日曾意外從嬰兒床摔落地板的軟墊上，猜測因此有腦出血與視網膜出血狀況。腿部瘀傷痕跡是因為男童晚上睡覺會踢被子，她曾經用束帶將腿與棉被綑綁所造成。

成大醫院檢查發現男童並非單純摔傷，15日與檢警人員討論，全案進入司法調查階段。

台南市家庭暴力暨性侵害防治中心主任鄭妙君表示，該保母以束帶綑綁男童腿部不符規定，18日依照傷害罪對保母提出告訴。若調查結果涉及不當管教或虐童，將依兒童及少年福利與權益保障法規定，處6萬至30萬罰鍰，並得公布其姓名，最重還會廢止保母托育服務登記。

陳女19日出面指控社會局聘請的保母在照顧時有疏失，希望不要有下個孩子受害。林燕祝表示，社會局對此事不夠敏感，應該更關心被強制安置的小孩。

(中時 )