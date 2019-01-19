馬祖小島海漂豬屍染非洲豬瘟 防檢局：大陸漂來的

海漂至馬祖無人小島的感染非洲豬瘟豬屍已焚毀。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心提供）

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中時電子報
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又見感染非洲豬瘟的海漂豬！17日在連江縣東莒犀牛嶼岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，確診為感染非洲豬瘟病毒死亡的豬屍，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，經檢驗，其基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，由於小島上沒有養豬場，且依地理位置研判，豬屍是從大陸漂過來的。

非洲豬瘟中央災害應變中心今（19）日表示，1月17日在連江縣東莒犀牛嶼（無人島）岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經連江縣政府產業發展處派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診染非洲豬瘟病毒，基因片段與大陸分離病毒株相似度達100％，且該地區沒有養豬場，依地理位置研判，該豬屍應自大陸漂流過來。

應變中心說明，連江縣政府產業發展處本週四接獲海巡署馬祖巡防區通報，在莒光鄉東莒島犀牛嶼岸邊發現1頭死亡豬隻，該處趕赴現場了解，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。應變中心補充，死豬發現地點已由連江縣政府產業發展處完成澈底消毒，該島全鄉未有任何養豬場。

應變中心指出，依連江縣政府產業發展處回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由獸醫師密切注意轄內豬場動態。另本次豬隻發現地點離大陸福建省閩江出海口周遭，且其上游南平市亦曾爆發非洲豬瘟疫情，綜合推判，應由大陸漂流過來。

因應本次個案，連江縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施，農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知中國大陸要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

(中時電子報)

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