創紀錄 台北國際動漫節首日湧進10.5萬人

2019年01月19日 19:28 工商 邱莉玲

2019台北國際動漫節今（19）日開展，有500個攤位約65家廠商參展，創廠商數最多，並祭出2、3折起跳的福袋戰術吸金，今天首日參觀人潮衝破10.5萬人，較去年首日成長4千人，創下歷年單日入場人次最高紀錄。

中華動漫出版同業協進會表示，今年衝著名師、首發書、限量精品、優惠與贈品等漫博四寶，預售票比去年同期成長近20％，預估5天展期進場參觀人次可望突破40萬，創造商機可望不少於往年的2億元。

今年台北國際動漫節規模擴大，有35場簽名見面會與活動，邀請22位國內外名師、2位日本聲優及19組日本偶像團體聚人氣，除多位BL（男男戀）的作家或漫畫家，還有《劇場版無敵鐵金剛／INFINITY》聲優森久保太郎、《工作細胞》聲優長繩麻理亞，及Fantasia文庫展、日本虛擬偶像初音未來、少女偶像AKB48Team8，都是首度來台辦展或演出為吸睛焦點。

《劇場版無敵鐵金剛／INFINITY》聲優森久保祥太郎明日將舉辦簽名會，擁有逾20年配音資歷，身兼歌手、演員。五、六年級生共同記憶的《無敵鐵金剛》，今年以全新《劇場版無敵鐵金剛／INFINITY》重返螢幕，在台上映6百萬票房。

WITSTUDIO創辦人兼知名動畫製作人中武哲也新企劃《EdgeConceptArtIllustrations》與動畫職人横山愛也將共同出席動畫匠人畫冊海外特展暨簽名會。這是一本集合日本動畫娛樂產業知名動畫職人、導演等共同完成的畫冊，封面就由3位大師操刀，包括《交響詩篇》等角色設計負責人吉田健一、《機動戰士鋼彈》的美術設定負責人兒玉陽平、《銀翼殺手：2022大停電》的色彩總監金子雄司。

世界COSPLAY高峰會也首度與台北國際動漫節合作，將於1月23日舉辦台灣代表選拔賽，並邀請WCS2015、2017年日本冠軍代表，日本當紅COSPLAY表演團體「琉演Ryu-En」帶來東離劍遊紀原創表演。

(工商 )