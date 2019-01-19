「胖虎」、「胖周瑜」PK「陽帆」網友大玩KUSO

2019年01月19日 19:03 中時 張妍溱

有網友在網路聊天室KUSO藍營候選人沈智慧（左）長相酷似「陽帆」，她說，有知名度、很受歡迎，可請他來加持。（張妍溱翻攝）

台中市第5選區立委補選進入倒數階段，綠營候選人王義川19日邀桃園市長鄭文燦陪同車隊掃街，沿途有民眾揮手高喊凍蒜；鄭文燦綽號「胖周瑜」如何幫「胖虎」王義川出招？鄭說，貼近市民的心最重要；另網友KUSO藍營候選人沈智慧像「陽帆」，她說，很受歡迎，可請他來加持。

有網友在網路聊天室討論，在電視政見會看見「陽帆」是不是跑錯場子？被形容長相酷似「陽帆」的沈智慧說，「陽帆」很受大家喜愛，若有機會可以請他來站台。有媒體問，對手王義川長得像「胖虎」，沈回答，每個人都有自己的扮相，她很尊重，只要扮演好自己的角色都好。

2度走訪東興市場拜票，沈智慧被攤商稱讚「走得勤」，她說，攤商反映蔡政府偏重意識形態，幫民進黨拚經濟，不知小百姓生意難做，民眾購買力下降。若當選配合盧秀燕「台中富市3政策」，及主張經濟發展政策、發展大坑觀光帶，把人潮、錢潮通通帶進來，絕不辜負大家要她進立法院拚經濟的期待。

王義川臉書貼出自己與「胖虎」的照片，王說，因為當時小編沒他照片，情急之下就拿「胖虎」照片來KUSO，臉一樣圓圓地、蠻相似，可以打開知名度。鄭文燦說，王義川是很好的品牌，相信選民看到他、握到他的手，都會投給王義川。

鄭文燦說，台中市民要珍惜難得的好人才，王義川擔任立委，一定會看得到、建設做得到，他的種種條件，在立法院會將是亮眼的立委，最重要的是投票，只要當天大家都出來投票，他就有機會當選。

藍營候選人沈智慧於20日舉辦造勢大會，由「神力女超人」立委許淑華、台中市副市長楊瓊瓔站台主持，要爭取勝選；綠營候選人王義川，近日邀基隆市長林右昌與「神秘嘉賓」一起開直播，爭取選民支持。

(中時 )