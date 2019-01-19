台人創業悲歌 最短命創業僅18天！這三行業死最慘

2019年01月19日 19:30 工商 劉馥瑜

台灣人瘋創業，但成功者卻是少數！根據104人力銀行19日發布最新報告，分析逾1.2萬名曾有創業經驗者，結果發現，國人初次創業平均年齡為26.4歲，平均存活4.1年，最短僅18天，創業最短命的多為雞排、夜市擺攤、飲料店、早餐店、花店等民生消費業，因進入門檻較低、競爭激烈。

104人力銀行總經理黃于純說，近年創業熱潮風起雲湧，創客風、青創基地、共同空間大流行，部分上班族夢想能為自己工作、不想當「打工仔」，尤其反映在30歲以下的年輕世代；但她也提醒，創業不易，須有謹慎的策略規劃、獲利模式和差異化經營，以免掉進「創業黑洞」。

為了解國內創業者樣貌，104撈取會員資料庫，從近5年有更新的履歷表中，篩選出有「創業」相關經驗的求職者，共12,547位。經統計分析發現，這群人平均創業1.05次，最高4次；從年齡層來看，初創業年齡主要落在30歲以下，占比高達71.7％，多集中在20～30歲，平均為26.4歲；性別方面男多於女，占比6：4，男性較偏好餐飲業，女性則是服飾業。

針對創業類型，104發現，國人偏愛民生消費類，最常投入的產業依序是餐飲業（19.3％），如手搖飲料、咖啡店等；其次是餐館業（15.5％），如餐廳、熱炒等；再者是服飾店等批發零售業（13.9％）。三者合計已近5成，也因投入者眾，競爭激烈，創業平均存活時間為3.4～3.7年，低於整體平均。

至於最成功的創業是哪些類型？104分析，創業最長壽的前十名，多為材料、工程、工業、印刷等具有專業技術的店家，平均皆可超過36年；反之，創業最短命的前十名，則多為雞排、夜市擺攤、飲料店、早餐店、花店等民生消費業，進入門檻低，平均創業皆不到30天，最短的僅18天，是加盟義大利麵店。

此外，不同世代的人創業選擇也不同，90年代年輕女性選擇「電商網拍」的比重高於70年代中生代；男性方面，90年代選擇「網際網路」創業的比重，也高於中生代，主要跟生長環境背景有關。

(工商 )