薑黃護心防失智 但這4種人不能吃

2019年01月19日 19:31 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「薑黃」是近幾年最受歡迎的食材，營養關鍵來自於薑黃素（curcumin），功效從抗癌、護心、抗氧化、抗發炎到預防失智，通通與它有關係。但是，薑黃對人體有那麼多益處，其實也有一些食用禁忌，可能的功效與禁忌，一次告訴你：

●預防失智

薑黃素可以平衡失智症的發炎反應對神經細胞的傷害。薑黃素也能穿越血腦障壁，協助巨噬細胞清除β-類澱粉蛋白。由於薑黃素具有螢光反應，也被用做診斷失智症的利器。美國及澳洲的科學家分別都在2014年阿茲海默症國際年會中發表，利用薑黃素將視網膜及水晶體染色的技術，以觀察β-類澱粉蛋白堆積成的斑塊。

●抗癌

薑黃素的抗氧化特性也運用在抗癌研究中，中國醫藥大學也發現，薑黃素的衍生物可直接及間接抑制癌細胞的生長。目前已有研究指出薑黃素能降低乳癌、肺癌、大腸直腸癌及攝護腺癌的發生率。美國癌症學會甚至在網站上刊出薑黃的防癌研究成果。

●忘掉壞記憶

美國紐約市大學及亨特學院最新發表的研究指出，薑黃未來可能還能幫助創傷後壓力症候群（PTSD）的病人忘掉受創記憶，雖然這只是在動物實驗的階段，卻將香料研究開創一個全新領域。

科學家發現，餵食老鼠薑黃素，可以阻擋恐懼的回憶，猜測是薑黃素的抗發炎機制影響了好壞記憶的形成。

●預防心血管疾病

薑黃素還能抑制膽固醇形成，預防心血管疾病。研究證實，薑黃素對人體並無任何毒性。WHO研究指出薑黃素一天的攝取量，建議是以每公斤體重使用0～3mg來計算。在安全考量下，建議每日攝取量在200mg以內。

●通經

美國註冊臨床藥草師郭姿均表示，年輕女性若經期不規則或有經前症候群，來潮前易乳房脹痛、下腹酸痛及情緒起伏，可以每天使用一小匙的薑黃粉泡成250ml熱開水泡開，加入些許的蜂蜜調味，每天飲用二至三杯。

冬天怕熱一般人也可以當做熱飲，因為薑黃能夠促進血液循環及具有抗發炎物質。

（圖片來源：康健雜誌）

這4種人別吃

除薑黃、咖哩外，薑及芥末都是含有薑黃素的好食物。但有腎臟疾病、胃潰瘍、膽管堵塞的人及孕婦不適合食用薑黃。

另外，斗六特用農作物第一班班長王啟雄也特別提醒，薑黃的味道嗆而不辣，如果直接用於料理，不能像生薑般使用，得減少用量；若是薑黃粉，則常拿來燉飯、炒飯或做為醃肉的去腥劑。

(中時電子報)