陳怡蓉推星二代 曝光愛女半裸三點不露照

2019年01月19日 19:21 中時 洪秀瑛

陳怡蓉的老公薛博仁看著寶貝女兒，眼神充滿父愛。（取自臉書）

龍劭華與陳怡蓉飾演父女。（公視提供）

龍劭華劇中罹癌。（公視提供）

龍劭華與嚴藝文飾演夫妻。（公視提供）

陳怡蓉去年9月初生下女兒Bambi後，全心全意照顧女兒也調養身體。她偶爾在臉書分享日常，今貼出4個月多月女兒Bambi包著尿布、三點不露的照片，俏皮寫道：「孩子請妳長大不要恨我，馬麻有苦衷啊」，笑翻一群網友。

原來演出的電視劇即將播完結篇，她感性又幽默地寫下：「一眼瞬間《雙城故事》即將完結，從籌拍到播畢歷經了我生命中的最大悲最大喜，我最愛的爸爸的離我而去、而我最期待的寶寶來到我身邊。很開心有一個這麼棒的故事讓我宣洩我的悲喜，也很抱歉無法有始有終參與宣傳，只能讓女兒代母職的以三點不露的方式謝謝各位收看囉。」

談到劇中與龍劭華飾演的父女感情深厚，陳怡蓉表示，龍劭華在戲裡很多穿著跟自己的爸爸很像，且劇中爸爸對女兒的保護，就像自己高中以前跟爸爸的關係，小時候無奈接受許多規定，「但到了爸爸認為我可以自己決定的時候，就放手讓我去選擇，也跟龍哥後期呈現的感覺一樣，叫我要相信自己」。陳怡蓉語帶哽咽說：「拍戲時有許多回憶都是重疊的，其實很常會想到父親，有時候也會要去獨處一下平復情緒。」

龍劭華直言，和陳怡蓉的許多對手戲也讓他想起自己和女兒的互動，「怡蓉也是不怕我，都敢跟我頂嘴」。龍劭華感性說：「劇中呈現太多細膩情節，演葉導的戲還真難，那個情感久久不散，想起來都還會想要掉眼淚。」龍劭華劇中癌症復發，嚴藝文難掩脆弱，含淚緊摟龍劭華，陳怡蓉也忍不住淚潰堤。

嚴藝文回想那一場對著昏睡中的龍劭華獨白的戲，她本來沒打算要哭，「因為覺得在那個情況下，念媽要為了這個家堅強起來，可是拍到後來，龍哥有點半夢半醒在我耳邊輕聲說『對卡緊咧（跟緊一點）』，我聽到這句話當下整個不行，完全大破功（淚崩）」。第19集《雙城故事》週六晚間9點於公視首播，民視於週日晚10點播出。

(中時 )