「雲林好好玩」策略聯盟 9家業者拼觀光

2019年01月19日 20:08 中時 周麗蘭

雲林縣新聞處長周柏吟（左）、文化處觀光行銷科長蔣明新（右）穿著佛美神仙故事館的道具服，為雲林好好玩策略聯盟行銷。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉悠紙生活館、千巧谷牛樂園牧場、虎尾奶奶的熊毛巾故事館、西螺佛美神仙故事館等9家觀光工廠或店家自組「雲林好好玩」策略聯盟，提高雲林觀光能見度，悠紙董事長蔡月桃表示，在雲林做觀光很困難，但一定要做。

除上述4家，二崙鄉第一稻場、斗六雅聞峇里海岸觀光工廠、斗南偶的家戲偶文創園區、虎尾澄霖沉香味道森林館、斗南御品王朝旅店都是「雲林好好玩」策略聯盟成員。

召集人蔡月桃指出，2017年大家在雲林縣舉辦的台灣燈會結緣，行銷方法是遊客只要在9家集滿4個店章就可以參加抽獎，一整年的經費不分大小店都是均攤。

蔡月桃說，政府的力量沒有辦法協助他們，所以自立自強奮發圖強，3年來默默的做，9家彼此互相介紹，一站推一站教遊客怎麼走。

「雲林的觀光不太旺，所以才會這樣自己努力著！」蔡月桃舉悠紙為例，從製造業轉為觀光業最大的困難是通路，因為不善於行銷，9家成員多仍維持製造業的主力收入，雖然做觀光是花錢又費力，但她當作是概念的分享。

縣議員李明哲表示，雲林縣有質樸的觀光資源，悠紙與千巧谷都在崙背打拼多年，力求產業精緻化，也很有服務旅客的熱忱，需要公部門更有效的整合與宣傳。

縣府新聞處長周柏吟認為，雲林有很多很漂亮可以坐一下午的地方，在其他城市是找不到的，雲林縣不是不好玩，是最少講自己好玩的地方，未來將舉大型活動把景點串起來。

(中時 )