龍華新南向收泰生 煮珍奶啖小吃直呼過癮

2019年01月19日 19:34 中時 蔡依珍

新南向假日學校研習同學手作珍珠奶茶。(校方提供)

研習同學參觀平溪景點並放天燈祈福。(校方提供)

研習同學參觀夜市，體驗台灣小吃文化。(校方提供)

龍華科大開辦「技職假日學校」，強化新南向教育交流。(校方提供)

為強化新南向教育交流，龍華科技大學開辦新南向「技職假日學校」，招收泰國、越南和柬埔寨等國學生來校研習，動靜態情境課程交錯，讓首批參加研習的泰國蒙庫國王科技大學學生直呼：「超過癮！」，意猶未盡，相約有機會還要再來台灣深度行旅，感受台灣的真善美。

龍華科大今年運用寒假期間，首度辦理4場次的新南向「技職假日學校」，招收泰國、越南和柬埔寨等國學生來校進行為期10天的研習，課程規畫33小時華語課程及測驗，提升研習學員的華語文能力，讓學生在台期間隨時沉浸華語情境聽說讀寫，幫助他們儘速學習實用華語會話。

除了華語課程，學校還精心設計多項道地文化體驗，配合即將來臨的農曆春節，規畫中文名字印章製作、毛筆書寫春聯等應景活動。而近年風靡全球的台灣珍珠奶茶及中式傳統湯圓製作，學校也安排在課程中，讓東南亞學生體驗小吃手作樂趣，泰國蒙庫國王科技大學學生邊煮著粉圓，加入調配好的奶茶中，還發揮創意將泰式奶茶結合珍奶，創造出別具風格的泰式珍奶，口感層次更加豐富。

另外，參加研習的同學，從龍華校園巡禮開始認識北台灣名勝景點。同學們陸續參觀西門町、淡水老街、北投溫泉、野柳風景區及平溪放天燈等遊程，而最受歡迎的還是夜市文化體驗，老師帶領同學們走訪士林夜市、饒河街夜市、新莊老街夜市，並設計闖關遊戲讓同學分組，按照圖片上的小吃照片，按圖索驥完成美食體驗及拍照打卡，寓教於樂的課程，不僅讓參加同學一邊大啖美食，還能現學現賣，即時運用學到的華語，和店家搏感情，加深學習效果。

龍華科大國際交流中心主任郭冠麟表示，今年該校開辦的「技職假日學校」是與新南向教育交流互動的美好開始，未來每年將為東南亞學生設計最豐富實用的華語課程及文化體驗。

首批結訓的蒙庫國王科大泰生們也大方在歡送會上用課堂上學得的華語發表研習心得，紛紛表示，第一次來台灣，體驗到許多美食和文化差異，感到非常新奇有趣，留下美好回憶。期待下次有機會還能深度走訪台灣，再次感受台灣濃濃的人情味。

(中時 )