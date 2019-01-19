虎尾東區扶輪社 助30戶家扶家庭90000元採購年貨

獲補助的每一戶受扶助家庭都有扶輪社員幫忙推車與選購。（周麗蘭攝）

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薩克斯風愛樂團在全聯現場演奏，平添溫馨氣氛。（周麗蘭攝）
虎尾東區扶輪社長林文瑞（左一），19日逐一在門口迎接30戶受扶助家庭，贈送他自掏腰包買的香米、毛巾、絨毛娃娃。（周麗蘭攝）

雲林家扶30戶家庭獲虎尾東區扶輪社贊助每戶3000元採購年貨，19日前往全聯採買，扶輪社員1至2人陪同一戶並幫忙推車，薩克斯風愛樂團也到現場演奏平添溫馨氣氛。一名家扶媽媽表示，3000元可以買很多東西，最需要的是小孩吃的及清潔用品。

虎尾東區扶輪社已連續5年提供30戶家扶家庭、每戶3000元採購年貨，每一年名單不重複，被選中的家庭如中樂透般驚喜，今年前往新開張的虎尾全聯光復店採買。

獲3000元採購金的30戶弱勢家庭在扶輪社員陪同下，19日採買最需要的年節用品，許多家庭都買了冷凍食品與牛奶，一名媽媽表示，前一晚已經在腦海寫下清單，先幫孩子買足，剩下的錢再買清潔用品。

為迎接30名弱勢家庭人家稻來，全聯光復店加贈衛生紙、洗碗精、料理米酒、牙膏；虎東扶輪社長、雲林農田水利會長林文瑞另贈送台灣香米、毛巾、絨毛娃娃。

雲林家扶主委陳燦勳表示，他自己也是虎東扶輪社員，5年前該社與家扶首次搭起公益橋梁，受扶助家庭感恩社會善心，社員也感恩有機緣回饋社會。

「感覺很好、心情很愉快！」，林文瑞表示，陳燦勳主委一再推廣愛心活動，希望有多資源幫忙家扶中心弱勢家庭，他們特別需要年關的物資，謝謝50位社友與夫人幫忙30戶家庭推車與選購。

台灣面臨景氣寒冬，社會暖流仍在，陳燦勳個人每年贊助10多戶自強家庭每戶１萬元買年貨，14戶下周也將前往斗六家樂福添購生活用品。

(中時 )

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