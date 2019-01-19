駁山手線政治操作 林佳龍：建設不分藍綠

對山手線爭議，交通部長林佳龍駁斥「政治操作」，強調建設不分藍綠，發展不分黨派。（盧金足攝）

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中時

山手線被視為龍燕交鋒的戰線，從地方延燒到中央，交通部長林佳龍19日在臉書PO駁「政治操作」，表示山手線的構想，14年前就提出，他過去4年當市長任內提出完整計畫，交通部也召開過四次嚴格的審查會和無數次的討論，現在台中市府如果對山手線的規畫意見與過去完全相同，那只要補件，不用重新送計畫報告，案子就會繼續往下走，強調建設不分藍綠，發展不分黨派。

山手線爭議未休，還傳出「林部長政治操作」林佳龍表示，有些錯誤資訊流傳，他有責任向大家釐清，台中東西向大眾運輸缺乏，山手線能透過串連既有山線和海線，形成大台中環線，拉近整個台中市山海屯的城鄉距離。這條環線是台中的運輸線、產業線、文化線、生活線，是打通任督二脈、讓台中不分城鄉、區域均衡發展的關鍵。

林佳龍說，為什麼會有「國發會退回補件」的情形？這並不代表國發會反對建設、決定不做，而是依照一般行政程序程序，在主政部會審查通過後將重大建設案報行政院後，國發會都會請各部會提供意見，經綜整後再請送件的「交通部」與「地方政府」來補充資料。

他表示，如果現任台中市政府，對山手線的規畫意見與過去完全相同，那只要補件，不用重新送計畫報告，案子就會繼續往下走，只要新市府團隊對建設內容、財務計畫等等有不同主張，包含中央地方分擔的經費，要求中央全額補助，這都會是重大變更，因此需要重新提出新的報告來爭取預算。

林佳龍強調，新市府團隊若希望持續推動山手線、但有不同意見，要加緊腳步修改計畫再送件，交通部當然會全力協助。

(中時 )

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