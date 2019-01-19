《大三元》掃街催票 張軒睿獲肢障認證

2019年01月19日 19:44 中時 李承陽

導演、演員現身士林夜市，現場相當熱鬧。

由陳怡妤執導，陳嘉樺（Ella）、張軒睿主演的賀歲片《大三元》，19日晚間到士林夜市進行第一場掃街催票活動，男主角張軒睿，還有李沛旭、海芬、巴鈺、吳承洋、那那大師皆入列，和民眾以及店家老闆拜早年和贈送限定發財紅包袋，眾人更在現場和民眾互尬電影主題曲〈拜請拜請〉舞。

剛開始眾演員在士林夜市內的十字路口跳第一次〈拜請拜請〉，張軒睿站在前排中間，是隊伍的「C位擔當」，不過他似乎太亢奮忘記舞步，回頭偷看其他演員，被海芬虧氣氛尷尬，大家又重跳一次，接著輪番說吉祥話，張說：「希望大家過年能看《大三元》，也能過個好年。」

張軒睿之前在電影定檔記者會現學〈拜請拜請〉舞，因為他是第一個到場，最早錄完舞，等大家都錄好了，比較起來才發現自己真的有肢體障礙，至於唱跳歌手Ella有無給予指導？他笑說：「沒有耶，我猜她覺得我沒救了。」他現場跳舞同手同腳，還辯說舞步沒錯，遭其他演員糾正，最後自暴自棄喊：「好，我就肢體障礙。」

催票行列演員們各有擔當，最壯的李沛旭說自己負責維持秩序和開道，男友力爆炸，「不過好像沒做用，後面的人一直喊說擋到路了。」網紅那那大師的工作則是負責擋警察，而女主角Ella因為人在國外，所以沒有參與掃街活動。

(中時 )