嘉磐建設童心協力讓愛傳遞 帶學童逛花博

2019年01月19日 21:31 中時 盧金足

嘉磐建設慈善基金會愛心尾牙，邀請課輔的小朋友參訪花博后里園區，體驗大自然與人共創的藝術。（盧金足攝）

嘉磐建設歷經三年細心雕琢，去年完成台灣大道上的建案「東方嘉磐」，延續嘉磐心靈建築本質，「人、環境和建築，最無價的契合」。（盧金足攝）

嘉磐建設每年尾牙當成是寒冬送暖活動，為偏鄉教育點亮一盞照亮小朋友未來的明燈。（盧金足攝）

嘉磐建設慈善基金會以弱勢課輔慈善平台為定位，連續8年舉辦公益尾牙活動，今年邀請4個課輔團體250名小朋友，到花博后里園區賞花，體驗大自然與人共創的藝術，希望做課輔學堂最大的支柱，嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，幫助更多孩子和偏鄉學堂打好教育基礎，孩子的快樂，就是最大的財富和成就。

一般尾牙通常就是員工團聚熱鬧，但是嘉磐建設認為利用機會獻出愛心，反而更有意義，每年尾牙當成是寒冬送暖活動，也因為嘉磐建設拋磚引玉，號召協力廠商及許多善心朋友共同響應，協助弱勢家庭小朋友們，每年在農曆春節前帶著愛一起來旅行。

嘉磐慈善基金會在課業上拉孩子一把，多年來大力挹注的課輔團體包括林業生基金會、新竹綠光種子教室、雲林口湖蚵寮學堂、大雅上楓小太陽學堂、為台灣而教協會等單位，幫助更多孩子和偏鄉學堂打好教育基礎。

「孩子的教育不能等！」魏嘉銘強調，再窮也不能窮孩子，再苦也不能苦孩子，尤其對偏鄉課輔學堂而言，原本就缺乏資金、資源、師資，大家伸出援手，為偏鄉教育點亮一盞照亮小朋友未來的明燈。

魏嘉銘也感謝這一路走來許多廠商、朋友與善心人士的支持，他事建築近40年，一生蓋過許多房子，嘉磐慈善基金會則是他用愛心為世界所蓋的「未來房子」。

堅持每個建案作品都要做到最好，魏嘉銘表示，嘉磐建設歷經三年細心雕琢，去年完成了台灣大道上的建案「東方嘉磐」，延續嘉磐心靈建築本質，就是「人、環境和建築，最無價的契合」，這裡不只專注追求硬體的豪華與頂級，以奢華而不奢侈為住戶打造一片屬於家的風景，讓家成為一本讓住戶期待翻閱的書籍。

「東方嘉磐」也是魏嘉銘新舊兩代互相激盪孕育的跨世代代表作，他指出，今年即將登場嘉磐2019指標計畫-台中市南區及台北松山、北投區推出新案，累計推案量預估逾50億元。

魏嘉銘表示，由於目前房市以剛性需求為主，其中低總價的產品去化速度快，隨著人口走向少子化及老年化，過往多為首購族，喜愛的中小坪數房子，如今成為換屋市場的主流，嘉磐建設看好這波主流，未來規畫會以中產階級為主力，三房為主，這也是東方嘉磐主力產品規劃以規畫3房的原因。

台中南區新案也以36~43坪做規畫，將未來整體趨勢考量進去，來因應市場需求，未來也期盼台中捷運的啟動，拉進市區與郊區的距離，自住客層可有更多的選擇。

(中時 )