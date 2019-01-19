快樂踢球趣！YAMAHACUP爭冠隊伍齊聚台中朝馬球場

2019年01月19日 20:23 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

第十屆YAMAHACUP金靴獎得主，由協和的林景泰和林建汶以五顆球並列。（圖／YAMAHA提供）

第十屆YAMAHACUP19日在台中朝馬足球場進行精彩總決賽，高達320隊報名參賽，六區預賽中脫穎而出的12強隊伍，經過預賽層層挑戰來到台中決賽場地，期望問鼎總冠軍榮耀頭銜傾力再戰。

YAMAHACUP報名參賽總隊伍達到歷年最高的320隊，去年經過六區預賽一路激戰，最終由12支隊伍出線，包含UNITY黑家軍、新市國小、同安國小、台中市西屯國小、協和國小

、台南東區勝利國小、佳里國小A、瑞興國小、宜縣凱旋等國12強隊伍一時之選，目標直指具有意義的十周年冠軍榮耀。

六區強隊皆在本次賽事展現出高超技巧與絕佳鬥志，為現場觀眾帶來場場刺激的精彩好球，而最終決賽由上一屆爆冷未晉級的傳統足球強隊台中協和國小，挾著去年11月拿下全國學童盃冠軍的氣勢，將鬥志持續至YAMAHACUP冠軍賽，挑戰連續十年不缺席的桃園同安國小。

雙方攻守激烈，小將們都拿出最佳狀態戰至最後一刻，比賽結果同安國小以2：1一分之差抱走全勤十年首次冠軍；協和國小雖無緣總冠，但協和國小林景泰與林建汶皆以總進球數5顆雙雙贏得本屆金靴獎。

台灣山葉機車致力於推廣兒童足球來到象徵性的十年，校園巡迴也於去年完成屏東、花蓮、台東地區最後一塊拼圖，將「快樂踢球趣」的精神傳至全台，期間校園教學活動共累積超過9300名學童受惠體驗足球的樂趣。

本屆YAMAHACUP決賽邀請日本職業足球JUBILO磐田喜悅的教練團親臨指導足球教室，由育成學校總教練-石神良訓，偕同U18教練-松下幸平以及首次來台的井波靖奈教練，參與這場象徵意義非凡的第十屆YAMAHACUP盛會。

井波靖奈教練和小選手們挑戰需要高度默契以及接球技巧的接球合作接力賽，為現場帶來不少歡愉氣氛。今年舉行的「

足球教室」，指導基層經驗豐富的JUBILO黃金教練團展現高超的足球技巧，也讓現場小將們大開眼界。

石神良訓總教練說，JUBILO教練團參與YAMAHACUP足球嘉年華已來到第十年，從第一屆百餘人參賽到如今成長為全台三百多隊伍響應參與的盛大規模，為台灣YAMAHA這十年的耕耘收穫感到開心，樂見台透過更多足球小將們的參與，帶動台灣足球風潮的成長。

(中時 )