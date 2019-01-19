吳秀波小三被告勒索恐關10年 女方秀鐵證反擊

2019年01月19日 20:20 中時電子報 蔡曉婷

陳昱霖父母曬出和吳秀波的協議簽名。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

一名律師透露曾給陳昱霖建議別回國。（圖／翻攝自吳法天微博）

50歲「國民大叔」吳秀波去年中秋節被31歲女星陳昱霖爆料出軌7年，昨(18日)陳昱霖父母透露女兒去年11月回北京，立刻因吳秀波控訴勒索取財罪名被警方逮捕，至今仍被囚禁，可能將面臨10年以上有期徒刑，而陳昱霖父母稍早接受陸媒專訪，秀出手上鐵證澄清女兒絕無做出勒索一事。

陳昱霖父母昨用女兒微博發文，透露吳秀波去年以給分手費但銀行帳號被凍結為由，要求她回國商討，但陳昱霖11月5日回北京，當天就在機場被公安抓走，至今未被釋放，對此，吳秀波透過律師發聲明否認，強調陳父陳母的公開信並不屬實，將反映給公安機關，並追究發表人的法律責任。

今上午，一名微博帳號「吳法天」的網友爆料，自己本來是陳昱霖的諮詢律師，他本建議陳昱霖不要回國，但最後陳昱霖還是決定相信吳秀波，「然後，就沒了音訊。這種案件我以前辦過，不懂法的不小心就會掉進坑裡，木木（陳昱霖）凶多吉少了......」。

據《新浪娛樂》報導，關於陳昱霖被吳秀波狀告敲詐勒索，陳昱霖父母曬出雙方過去簽字協議的翻拍照，陳昱霖雙親說：「只是想說明吳秀波先生10月8日就和我們女兒達成了協議，木木有什麼必要還去敲詐勒索他？至於為什麼11月4號會要求木木回國，相信你們和網友會有判斷」，並強調：「你們可以結合時間點自行推斷和斟酌，9月24號發了朋友圈，10月8號簽了這個，卻在11月5日回國」，至於吳秀波老婆今發出的聲明，陳母表示：「她說的內容我們並不知情，也沒有聽木木提起過」。

(中時電子報)