SBL》一攻一守建功 富邦差點輸「單洋將」璞園

富邦中鋒林郅為最後關頭連取4分，成為球隊險勝關鍵之一。(中華籃協提供)

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中時電子報
／天母報導

面對僅剩單洋將坐鎮的桃園璞園，富邦勇士19日仍跟對方打到難分勝負，幸好到了關鍵時刻，進攻有林郅為跳出來連取4分，防守則靠劉韋辰致命抄截，才讓富邦有驚無險以81比77氣走璞園，搶下本季第11勝，排名仍居第4。

「賽後記者會找郅為與韋辰來，是個很棒的選擇，因為最後關鍵時刻，我們確實靠他們兩人一攻一守的表現留住勝利，」富邦總教練許晉哲表示，「我想我們彼此都太熟悉了，所以我們的快攻路線都被守住，才會贏得如此辛苦。」

最近6場比賽平均上場時間不到9分鐘的林郅為，除了最後關頭連進兩球，更貢獻兩個麻辣鍋，展現難得攻守俱佳表現，他在上半場還「閒」到跑去媒體席偷喝水，還在記者的筆記本上面偷畫「哆啦A夢」，看來心態調整還不錯。

「我想整個聯盟都一樣，本季找來雙洋將，本土長人的上場時間與位置自然都被壓縮，應該每個洋將的位置都跟我重疊，多少會影響我的上場時間，」林郅為表示，「但我很佩服璞園能在只有單洋將的狀態下，還跟我們拚到最後。」

「新台灣人」戴維斯難得來到場邊幫老東家加油。(中華籃協提供)

璞園洋將強森18日遭遇台啤不慎拉傷右大腿內側，才讓璞園今天只用凱爾苦撐，幸好凱爾突破近日低潮，貢獻20分、16籃板，幫助璞園跟富邦拚到最後一刻才告敗北，璞園總教練麥班達說：「都讓1個洋將，要打很完美才能贏。」

「看來強森本周上場機會不大，等下周一去醫院檢查過後，才確定他要休多久，」麥班達表示，「反正本周也只剩1場，就只能繼續單洋將作戰了。」璞園20日下午5點將跟暫居聯盟第1的金酒對決，兩隊本季前3次交手都是金酒獲勝。

(中時電子報)

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