拚立委選舉 謝龍介籲鄉親相挺

2019年01月19日 20:43 中時 劉秀芬

國民黨主席吳敦義下午到台南麻豆海埔池王廟參加感恩茶會，國民黨台南市黨部主委謝龍介全程陪同，被徵召參加台南市第二選區立委補選的謝龍介也趁機造勢，並喊出只要拿下全台最綠選區這席立委，2020年國民黨大選就贏了。

為了參與第二選區立委補選，謝龍介已把戶籍遷回新市區的曾祖父家。他說，雖然很難選，但他要「從新市出發，開展14區」，山再高也有人開路，海再深也有人過渡，抱著置之死地而後生，以及破斧沈舟的決心，只要農漁民及勞工挺他，趁著民進黨執政不佳，有信心拿下這一席立委。

謝龍介說，台南第二選區立委有14區，從海邊到山區，以農渔民居多，可說是最台最綠的選區，而且綠得出汁，連戰和陳水扁競選總統時，連戰在麻豆某里一千多張選票中才拿到7票，可見這區有多綠，但他這幾天拜訪基層下來，已有信心，因為農漁民想法不一樣了，現在要先顧肚子再顧佛祖。

吳敦義則說，台南市長雖然沒有選贏，但只輸了5萬票，因黃秀霜和高思博接棒努力，再把謝龍介推上立委，相信很快下一屆就能重新拿回台南市長。

會後媒體詢問謝龍介對總統蔡英文目前全力發展臉書、Line的看法，謝龍介則笑說，期待小英加油，「蔡總統等你出招，清德跑掉了，妳來填補，剛剛好。」謝龍介也説還沒看過蔡英文臉書，通常是網友要他看才會去看，代表蔡英文網路熱度還不夠。謝龍介也期待蔡英文總統好好治理國家，讓人民過幸福的生活。

(中時 )