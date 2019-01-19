拚立委選舉 謝龍介籲鄉親相挺

將參加台南市第二選區立委補選的台南市議員謝龍介呼籲鄉親團結相挺。（劉秀芬攝）

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國民黨主席吳敦義下午到台南麻豆海埔池王廟參加感恩茶會，國民黨台南市黨部主委謝龍介全程陪同，被徵召參加台南市第二選區立委補選的謝龍介也趁機造勢，並喊出只要拿下全台最綠選區這席立委，2020年國民黨大選就贏了。

為了參與第二選區立委補選，謝龍介已把戶籍遷回新市區的曾祖父家。他說，雖然很難選，但他要「從新市出發，開展14區」，山再高也有人開路，海再深也有人過渡，抱著置之死地而後生，以及破斧沈舟的決心，只要農漁民及勞工挺他，趁著民進黨執政不佳，有信心拿下這一席立委。

謝龍介說，台南第二選區立委有14區，從海邊到山區，以農渔民居多，可說是最台最綠的選區，而且綠得出汁，連戰和陳水扁競選總統時，連戰在麻豆某里一千多張選票中才拿到7票，可見這區有多綠，但他這幾天拜訪基層下來，已有信心，因為農漁民想法不一樣了，現在要先顧肚子再顧佛祖。

吳敦義則說，台南市長雖然沒有選贏，但只輸了5萬票，因黃秀霜和高思博接棒努力，再把謝龍介推上立委，相信很快下一屆就能重新拿回台南市長。

會後媒體詢問謝龍介對總統蔡英文目前全力發展臉書、Line的看法，謝龍介則笑說，期待小英加油，「蔡總統等你出招，清德跑掉了，妳來填補，剛剛好。」謝龍介也説還沒看過蔡英文臉書，通常是網友要他看才會去看，代表蔡英文網路熱度還不夠。謝龍介也期待蔡英文總統好好治理國家，讓人民過幸福的生活。

(中時 )

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