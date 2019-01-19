鯰魚哥撩妹幫鄭亞慶生 做這反應超可怕！

演員群幫慶生。（凱渥提供）

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藝人鄭亞在TVBS電視劇《女力報到》表現亮眼，拍戲生活讓她擺脫青澀，看起來越發亮眼。21日生日的她，經紀公司體恤她拍戲辛苦，特別準備蛋糕和甜甜圈製造驚喜，還商請戲中的「男友」鯰魚哥獻上生日蛋糕，讓鄭亞差點落淚，驚喜直呼超感動。對於生日願望，鄭亞除了希望工作能蒸蒸日上，也希望能爭取假期，「好想回花蓮陪陪家人，充電後繼續在工作上努力不懈。」

鄭亞（左）和鯰魚哥劇中飾演情侶。（凱渥提供）

鄭亞和鯰魚哥兩人的互動在旁人眼中就像親兄妹一樣，戲裡戲外吵吵鬧鬧，是劇組開心果，戲中兩人好不容易終於坦白感情成為情侶。為了不讓鄭亞起疑，鯰魚哥一整天從剛見面就不停地稱讚鄭亞，甜說：「今天的鄭亞最正了。」讓鄭亞覺得不好意思，更笑鯰魚哥：「你今天好奇怪。」

鄭亞切蛋糕提前慶生。（凱渥提供）

兩人交情好，但也曾為拍戲吵架，因為鯰魚哥對戲時為了讓鄭亞迅速進入情緒，會用比較凶的方式表達，讓鄭亞感覺壓力好大，常常在下戲後躲起來哭，還為此和鯰魚哥生氣冷戰。鄭亞笑說，他們吵架就像小孩子，不理對方也不跟對方說話，當時戲裡剛在一起，要看起來像熱戀情侶很甜蜜樣子，但其實仍在生氣，不想跟鯰魚哥牽手，結果兩人只勾手不看對方，鯰魚哥頻耍寶，讓鄭亞忍不住笑出來，於是又和好。

近期《女力報到》劇情走到鄭亞、方語昕和李宣榕決定一起入住愛情公寓，眾人看房子看到昏天暗地，最後在李宣榕的「美色」之下，終於找到適合的地方，一連串劇情也讓鄭亞想起自己當初上台北租房子也是歷經一番波折。一開始因為忙於工作只能先請媽媽從花蓮上來幫忙找房子，後來先跟姊姊一起住，又因為工作不想打擾姊姊，所以搬出來自己住。

鄭亞想放大假。（凱渥提供）

租房遇到最大問題就是網路上的「照片」好多，還曾遇到網路詐騙的「外國房東」，還好她機警沒受騙；租屋初期，她持續做直播主工作，當時因為唱歌唱得太忘我，被其他房客抗議，於是她在每個房間門口貼上餅乾以示歉意，拍戲之後她被之前鄰居認出來，在她的粉絲團留言說以前天天聽鄭亞唱歌，讓鄭亞既開心又害羞。

(中時 )

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