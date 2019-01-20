渣男偷拍前女友裸照！還註明「美麗鮑魚」

2019年01月20日 07:22 中時 陳志賢

芮姓男子與前女友感情生變，竟趁她熟睡時偷拍下體，在LINE建立「美麗鮑魚」相簿，公布她的姓名、電話，還上臉書重機社團誣指她「騙了很多」，讓社團成員誤認她侵占芮男的重型機車。台北地院依妨害祕密、違反個資法判處芮男徒刑3月，可易科罰金，另依誹謗罪判處芮男罰金5000元。

檢方調查，芮男與前女友交往時，買了一輛重機給她騎，芮去年5月9日在住處拍下她睡姿及下體共4張相片，事後前女友提議分手，歸還重機，芮疑心有不甘，就將前女友裸照在LINE建立「美麗的鮑魚和好屌的最愛」相簿，6月1日芮在LINE群組，以暱稱「偉哥」公布前女友的名字及2支手機號碼，要大家在臉書幫他分享，要前女友「出來面對」。

6月2日，芮男在成員多達1.6萬人的重機社團上PO文，要前女友解釋清楚，指「她騙了我很多，請幫我分享」，還張貼2人與芮的重機合照，芮男自己還留言「不管如何，她還是要出來面對，不是嗎？該還的就要還，不少錢耶！」，在社團成員中營造出遭前女友騙走重機的假象。

法官審理後，認定芮男涉犯妨害祕密罪、違反個資法、誹謗罪3罪，其中妨害祕密罪、違反個資法各判刑2月，合併執行徒刑3月，可易科罰金9萬元，另涉犯誹謗罪判罰5000元。全案可上訴。

(中時 )