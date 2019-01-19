吳敦義：九二共識是對台灣最好決策

2019年01月19日 20:44 中時 劉秀芬

中國國民黨主席吳敦義19日下午來到台南參加三合一選舉感恩茶會，會中除了感謝黨工與支持者，也再次強調，目前對台灣最好的決策是九二共識，有九二共識才能維持和平穩定發展。

吳敦義致詞時指出，台灣這二年多來經濟不好，民主進步黨政府確實對不起台灣同胞，如果國民黨2020年重新執政，首先要廢東廠，接下來是全民拚經濟，讓百姓賺大錢，百姓很認真用心打拚，如果政府的政策好，就較容易打拚，兩岸若是穩定和平，很多工作都可以解決。

吳敦義舉例說，99年與大陸簽了ECFA之後，539項早收清單，帶來龐大貿易、觀光收益，開放大陸觀光客後，也增加相關產業師收入，很多大陸、日韓歐觀光客，是因為兩岸和平才敢來觀光。

吳敦義強調，「九二共識、一中各表」，可保持中華民國獨立主權的尊嚴，又可以讓雙方和平穩定來往，因此對台灣最好的決策是九二共識，有九二共識才能維持和平穩定發展，貨銷得出去，觀光客進得來，這才是拚經濟。

會後媒體詢問，傳國民黨試圖解套，研議推出九二共識2.0版，吳敦義表示，九二共識是歷史事實，不可能隨便改變，一旦修改，以後可能還會有3.0版，因此目前沒有所謂2.0版。

至於未來是否會率領國民黨籍15位縣市長訪問大陸，吳敦義表示，到現在為止，沒有這個計畫，將來會不會有機會，要看未來的發展。

(中時 )