讚韓總酸新潮流 柯P：曾找韓國瑜入北市府工作3天

2019年01月19日 21:01 中時 張潼

柯文哲說，韓國瑜若到北市府上班，台灣歷史也就完全改觀了。（圖／本報系資料照片）

電視台今播出台北市長柯文哲專訪，柯文哲在訪問中直指，民進黨新潮流就是想要北農總經理的位置，弄掉韓國瑜，結果去年大選大敗，「搶了菜攤、丟了江山」；柯還說，自己跟韓國瑜是好朋友，韓在當北農總經理之前沈潛了12年，讀了很多書，大家不要看他常常搞笑，「他比你們想得更有料」。

談到韓流現象，柯文哲形容，新潮流「搶了菜攤、丟了江山」，韓國瑜在北農好好的，何必去弄？柯還說，其實韓國瑜曾有16年從政壇消失，其中12年無所事事，後來再去北農；有本書提到「退離與重返」的概念，一般政治人物很難有機會讀書，16年可以讀多少書？一直在線上，很難有機會停下來思考、讀書。

柯文哲說，他曾看新聞，討論國民黨5個選主席，哪個會改變，他立刻就說韓國瑜，因為其他4個（候選人）在市面上很久了，創新不一定會成功，但是不創新一定不會成功，重複失敗經驗怎麼會成功？

柯文哲還說，「某潮流」就是一定要那個位置，本來他想，那就請韓國瑜不當北農總經理，來北市府當有給職顧問，結果辦公室都找好、韓國瑜也來3天了，「結果人家說你這樣交朋友，我們怎麼信任你，韓國瑜說我不要造成你困擾，就走了。」

主持人追問，是誰來說這些話？是否綠營趕儘殺絕？柯文哲說，這就不要講了，但人活在世上，退一步海闊天空，給人家留後路，大家好做人，就像2018若不是白綠分手，也不會搞到全軍覆沒啊，韓國瑜若到北市府上班，台灣歷史也就完全改觀了。

柯文哲最後說，韓國瑜比大家想的有料，不要以為他都在搞笑，他有段時間在讀書、沈潛，未來就看他能量可以撐多遠，不管多少能量會耗盡，要能更新；柯也提醒，韓國瑜真正的考驗還沒開始，因為韓國瑜還是有國民黨幫他，要開始做自己沒那麼容易，他不是民進黨都會受到壓力，韓是黨員、有人幫他，要做自己更沒那麼容易，要看1年才知道。

(中時 )