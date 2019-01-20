投資都更案3年賺翻倍！建商吸金6560萬判5年

示意圖，照片人與本新聞無關。(達志影像)

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華拓建設總經理顏志峰，被控利用與獅子會、工商建研會會友聚餐機會，招募10多商界人士投資其開發的木柵市場、土地都更案，宣稱3年可獲利1倍，共吸金6560萬多元。台北地院依銀行法判處顏男徒刑5年；顏的宋姓前妻判刑1年10月，緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，顏志峰為華拓公司總經理，為華拓公司、元拓實業實際負責人，並也是華陞開發公司前任負責人；宋女則為華拓公司登記負責人。

顏為籌措木柵市場案、福和段土地都更案資金，利用參與獅子會及中華民國工商建設研究會會友聚餐機會，於2012年9月至2014年，向10多商界人士招募投資，以華陞公司名義與對方簽訂出資及利潤分配協議書，約定投資3年期滿，獲利1倍，共吸金6560萬元。

事後因顏財務困難，無法依約履行，遭投資人提告，北檢一度不起訴，但被害人聲請再議後，檢方起訴顏、宋2人。

法院審理時，顏、宋否認吸金，顏辯稱是投資人主動詢問，並非他招攬投資，但告訴人證稱，顏有開說明會，拿規劃書給他們看，邀集有興趣的人可投資，說如果放了3年就會給1倍，法官不採信顏的說法，依銀行法判顏徒刑5年，法官認為宋女僅是華拓名義負責人，未實際參與公司業務，輕判1年10月徒刑，緩刑3年。

(中時 )

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