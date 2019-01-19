迪化年貨大街開跑 首日人潮破5萬

迪化街年貨大街19日登場，凡消費滿額，即有機會獲得豬年發財金、LINEPoints等好禮。（吳堂靖攝）

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霞海城隍廟設置城隍爺馴獸的祈福裝置藝術，吸引不少旅客拍照打卡。（北市霞海城隍廟提供）
北市府聯合輔導小組前往年貨大街稽查，把關消費品質及公共安全。（吳堂靖攝）

迪化街年貨大街19日登場，好天氣加上寒假開跑，不少民眾全家總動員採購，首日人潮破5萬，不少店家穿起大紅服裝，沿街分送魷魚絲、開心果等攬客，叫賣聲不絕於耳，年味十足，迪化街商圈發展協會理事長徐慶棋表示，活動為期兩周，不下雨的話，業績可望突破千萬。

魷魚絲、開心果、烏魚子，年貨商品一字排開，迪化商圈昨正式宣告年貨大街開跑，即便強碰補班日，人潮依舊擠得水洩不通，首日來客數即破5萬人，當地著名的霞海城隍廟香客人數也成長近2成，廟方配合豬年，設置城隍爺馴獸的祈福裝置藝術，吸引不少旅客拍照打卡。

迪化街商圈發展協會理事長徐慶棋表示，除了一般南北貨外，今年也有不少在地文創攤位，歡迎民眾一邊採購，一邊認識當地新興勢力。徐慶棋指出，去年年貨大街因遇到連日大雨，生意大受影響，如果今年若都是好天氣，業績可望突破千萬大關。

為了把關消費品質及公共安全，北市府法務局、衛生局、商業處等單位，組成聯合輔導小組前往稽查，法務局主任消保官何修蘭提醒，消費者選購年貨前，需注意品名、產地及進貨日期，若對豬肉商品有疑議，也可要求商家出示進貨證明，若有消費疑慮，可撥打消費者服務專線02-55906188。

北市商業處表示，北市府聯合迪化街、台北地下街、榮濱商店街、艋舺夜市等九大商圈推出年節活動，活動至2月3日，凡消費滿額，即有機會獲得豬年發財金、LINEPoints等好禮。

(中時 )

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