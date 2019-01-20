離職工程師不爽老東家 扮「駭客」網頁換貼清涼照

2019年01月20日 07:31 中時 陳志賢

前「UBestSHOP」網路平台呂姓工程師，疑離職後心生不滿，被控扮「駭客」入侵老東家代管的多個客戶網站帳戶，分別將網頁圖像換成美女清涼照、變更密碼或同時以大量會員註冊方式，拖慢網頁瀏覽速度。雖呂男否認是「駭客」，但高院仍依妨害電腦使用罪判處呂男徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，呂男2016年8月在「UBestSHOP」網路平台的宸創公司的資深管理工程師，負責購物網站方案前台及後台之程式開發，但呂僅任職1個多月就離職，自2016年10月起至2017年2月，利用手機連線至宸創公司的客戶人因、安法、雅悅、實創等公司網站，並以他在宸創任職時的帳密登入網頁「搞破壞」。

呂男9度入侵人因、安法、雅悅、實創等公司網站，除3度將人因公司首頁背景圖像置換成美女照片、變更雅悅公司原設定密碼外，他還各以29827筆、4553筆、58214筆、24218筆、9837筆會員資料，5度向安法、實創公司申請註冊，拖慢2公司網頁瀏覽速度。事後人因等公司向宸創反應，宸創調閱IP位址後報警提告。

一審審理時，呂否認犯行，表示他IP被冒用，辯稱人因等公司網站應遭駭客入侵，駭客透過網路漏洞植入惡意程式犯案，並使用他的IP與宸創公司IP作為中繼站，藏匿入侵來源。

但法官認為，入侵人因等公司的IP位址，經查均與呂男手機上網位址相符，不採信其說法，審酌呂不以理性、和平手段處理與老東家間不快情緒，竟率然入侵前東家的客戶網站帳戶，干擾網站運作，判處徒刑6月，得易科罰金18萬。

呂男不服，上訴高院，高院支持一審見解，駁回呂上訴，呂仍被判刑6月，全案可上訴。

(中時 )