韓國瑜夜宿育幼院樂當「禿頭伯伯」 傾聽兒少心聲

2019年01月19日 21:04 中時 柯宗緯

高市長韓國瑜今晚夜宿永安兒童之家。（柯宗緯攝）

民眾及媒體冒雨等待韓國瑜到來。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜每月選擇一處弱勢家庭或社福團體夜宿，誓言與基層永遠站在一起，今（19）日首站來到大寮永安兒童之家，與34位院童座談，傾聽兒少心聲，並強化相關權益，也送上文具、背包及紅包，提早慶祝農曆新年。

韓國瑜表定7時20分抵達育幼院，但因晚上跑攤，行程大delay，直到8時30分才姍姍來遲。他笑說，樂當「禿頭伯伯」講故事或唱兒歌給小朋友聽，但最重要是聽聽他們心裡有什麼苦悶，不如意、不快樂。

身為市長的他希望每個階層、不同年齡層都能照顧得到，也希望小朋友知道自己並不孤獨。他也透露，下個月將夜宿漁村，不管是捕魚人家，或是養殖戶，地點可能是林園中芸漁港或是永安。

社會局副局長葉玉如表示，高市有14家育幼院，最後選定私立永安兒童之家，主因是位於偏鄉，機構內收容的孩子以國高中生居多，較能表達心聲。目前收容4至20歲34名受保護孩子，包括受虐、家庭疏忽照顧、家變等等。

韓國瑜今晚到育幼院，新聞局、社會局、勞工局、教育局、民政局等5位局處首長陪同，就社會福利、打工就業、教育就學、關懷地方等部分給予意見。

韓國瑜9時起展開1個半小時的座談，分為3階段，韓國瑜與育幼院編制的兩個「家」孩子交談，最後再與工作人員交換意見。另外，準備「恭喜發財，高雄發大財」市長10元紅包，及由高雄銀行慈善基金會贊助的紅包每人600元，並致上蘋果祝孩子平安長大，各局處也帶來文具、圖書、背包。

韓國瑜預定晚間10時就寢，與新聞局長王淺秋、社會局代理局長謝琍琍、勞工局代理局長陳石圍、婦保科長、隨扈等11人夜宿閒置樓層，裡頭有5間大寢室，除韓國瑜、首長為獨立睡1間外，其餘男女打散分房。早上7時30分起床，再陪孩子吃早餐。

(中時 )