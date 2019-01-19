最棒的消防節禮物 消防人員醫療照護公益信託基金成立

適逢119消防節，消防署今（19日）舉行「消防人員醫療照護公益信託基金」成立儀式。（葉書宏翻攝）

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適逢119消防節，消防署今（19日）舉行「消防人員醫療照護公益信託基金」成立儀式，由於消防工作性質特殊，且須長時間輪勤，罹患疾病及發生意外明顯較一般公務員高，而現行消防人員長期照護制度僅侷限於救災勤務中遭受暴力或意外危害，致全失能、半失能者，其餘未達半失能者或非救災中因公傷殘人員，則非屬長期照護對象。

因此，內政部特別成立這項公益信託基金，由中華消防協會協助籌設，設置專戶募款，接受企業捐助，幫助因公受傷（患病）需長期醫療及安養照護的同仁，以建立更為全面的醫療照護制度，讓消防及協勤人員能奮勇救災，無後顧之憂。

內政部表示，救火救災、居家防火安全檢查等各式各類消防工作，除了由全國1萬多名消防同仁努力執行外，民間資源的投入也相當重要，例如救火工作，透過受訓練的義消協助，可加快逐樓搜索及火勢撲滅的速度，有效減低災損；或是居家用火及瓦斯安全宣導，透過防火宣導志工在各項社區活動的推廣，提高民眾的警覺等，都是政府與民力共同合作的典範。

根據內政部統計，目前有4萬多名義消、6千多名防火宣導志工、3千多名救護志工及4千多名災害防救志工朋友，共同為協助消防及災害防救工作而努力，內政部也鼓勵更多的民眾能踴躍加入消防志工的行列，一起合作守護民眾的生命財產安全。

(中時 )

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