金馬影后謝盈萱《西門》遭黑道男鬼附身！

2019年01月19日 21:08 中時 洪秀瑛

謝盈萱劇中被黑道男鬼附身。（公視提供）

謝盈萱（右）劇中被黑道男鬼附身。（公視提供）

謝盈萱劇中被黑道男鬼附身。（公視提供）

謝盈萱劇中被黑道男鬼附身。（公視提供）

金馬影后謝盈萱在電視劇《魂囚西門》飾演一位在珠寶店工作的氣質店長，在西門町巷弄撞見被殺的黑道弟兄沈金發（藍葦華飾），從此被沈金發的靈魂附身，讓她的生活變得顛三倒四，一覺醒來，會發現自己被拷在警察局，堪比電影《醉後大丈夫》情節，十分荒誕。

謝盈萱被黑道男鬼附身，竟闖酒店叫小姐陪唱歌、砸珠寶店，被欺負時，不但揮人巴掌邊喊「對拎北(台語)動手動腳，是沒看過壞人」，謝盈萱說，她要從角色轉換到黑道男鬼的角色，是一次跨度很大表演，對著迷表演的她覺得是很有趣的挑戰，也是她想要接演公視影集《魂囚西門》的原因。

近期戲劇粉專釋出最新宣傳片，一場謝盈萱在珠寶店內工作，突然被貴太太直指謝盈萱搶她老公的戲碼，眼見謝盈萱被貴婦飆罵、拉扯，委屈冤喊「我跟柯先生之間真的是清白的」，話說畢，她一秒黑道男鬼附身，情勢大逆轉，不但狂巴貴婦的頭，還狂飆「是沒看過壞人是不！」氣場強大震懾人心。

謝盈萱說，沈金發是位非常暴力、極度不通情達理的角色，劇中還會脫下高跟鞋砸珠寶店的安全玻璃，「葨迌囡仔會做的事，他都做了」。她表示，為了詮釋草莽的「靈魂」，除了苦練閩南語，更花大量時間將藍葦華過去的影像作品都看過，也特別感謝藍葦華義氣相挺幫他改劇本，將台詞一句一句順成他的口吻，同時不斷地跟導演來回的討論，才促成這次的表演。

《魂囚西門》是公視首次與中華電信攜手合作推出的4K原創影集，改編自作家九色夫同名小說，由謝庭菡執導，蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華主演，描述心理師魏松言從美國歸來西門町執業，卻意外連連見鬼，從此開啟他為鬼魂做心理諮商的旅程。2月16日起每週六晚間9點，將在公視頻道、MOD首播，Netflix、公視＋、HamiVideo同步播出。

(中時 )