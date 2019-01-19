官田國小城鄉交流營 市區學童體驗插秧拔蘿蔔

2019年01月19日 22:16 中時 劉秀芬

台南市官田國小響應低碳城市，落實低碳飲食，校園裡有農園、草莓園、可食園藝、水耕及魚菜共生等，推廣食農教育有成，特別於19日舉辦城鄉交流課程，邀市區小朋友來種稻子、拔蘿蔔，體驗耕種與採收的樂趣。

官田國小城鄉交流活動結合環境教育、品德教育、生命教育及食農課程，由社區農作專家和官田農會家政班志工及四健會協助，邀請了台南市中西區永福國小、東區崇明國小、北區開元國小及南大附小等學生，和官田國小學童進行農事交流互訪體驗。

此次一日的課程內容精彩豐富，上午先由小青蛙老師講解官田國小自製繪本、創意氣球製作開始，接下來就到了市區小朋友最期待的種稻、拔蘿蔔、採花椰菜、高麗菜、採草莓體驗，小朋友也學習如何清洗蔬果和烹煮自己的可口午餐；下午則安排食農創意塑陶，為自己創作一個新年禮物。

官田國小校長王全興說，今天所有學童從親近泥土，體驗耕種到蔬果採收，個個臉上露出的燦爛開心的笑容，是官田校園最美麗的風景。官田國小王瓊儀老師說城市的孩子在插秧的過程中有些生澀，栽出來的稻苗歪歪斜斜的，看起來蠻有趣的。

永福國小蔡旻恩同學說今天很快樂的玩了一天，其中以拔蘿蔔和種稻過程最有趣，希望有機會再到官田國小來交流。官田國小陳薇萱同學說今天很開心，不僅體驗種稻的樂趣，同時也體會出以前農夫種稻及採收的辛勞。

(中時 )