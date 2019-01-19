蘇內閣能「救援成功」？柯P：民調要回升不容易

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中時

民進黨去年大選慘敗，蔡英文總統找回老院長蘇貞昌接掌行政院長，盼在2020之前拚出有感政績，重獲人民信任。但台北市長柯文哲表示，他自己民調也掉過，老實說，要回升沒這麼容易，尤其現在還有時間壓力，「蠻累、蠻痛苦的」。

柯文哲接受電視台專訪，節目今晚播出。由於柯文哲提到，他認為去年大選，6個縣市長未能連任，對於地方政治傷害很大，因為市政還是有連續性，主持人追問，若蔡英文總統能夠做滿8年，對於台灣的政治發展是否也比較好？柯嘆氣說，好好做8年是比較好，但「行不行我也不曉得」。

柯文哲說，他自己民調也掉過，要回來沒這麼容易，他自己的例子，大約調到底後8個月後才開始爬升；因此，當談到是否看好蘇內閣能夠救援成功，柯說，距離選舉大約剩下12個月，1年的時間要看到成果、扭轉民調，會蠻累的。

柯文哲進一步指出，如此一來，政府被迫要做短利的東西，像之前什麼經濟紅利，這對選票一定有效，但國家建設需要時間，硬是要讓百姓1年看到，沒辦法做基礎工程，變成短利的東西。

至於「網紅內閣」有沒有用？柯文哲則說，沒人知道，但總要做了以後才知道效果好不好，不是每個人都可以當網紅，硬要去當更慘，到底適不適合不知道，tryanderror，不行再修，這都需要時間，所以，現在剩1年（要拉回民調），有時間壓力蠻痛苦的。

(中時 )

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