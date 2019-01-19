外拍麻豆爆E乳出寫真 曝曾被要求拍裸照

2019年01月19日 21:24 中時 洪秀瑛

甜心Q匠推出寫真集。（麥凱奇工作室提供）

「甜心Q匠」在模特兒圈已有9年資歷，累積75萬粉絲大軍，今（19日）舉行《就匠”Q”在一起甜心Q匠性感寫真書》發表會，現場吸引近百位粉絲，好友安希及陽光廷廷鄭羽廷也到場力挺。甜心Q匠因為超兇車頭燈魔鬼身材和超級性感的外拍作品，擁有32E、24、35火辣身材，讓她一出道就衝出高人氣。

寫真書遠赴泰國斯米蘭島拍攝，風格突破極限尺度全裸不露點。甜心Q匠表示，出國拍攝工作5天，到了當地島嶼浮潛、沙灘的聖地及傳統街道，期間也是遇到下雨、行李久等、船引擎故障、飯店停電等事件，真的讓她非常擔心，幸好最後天氣轉晴，順利完成所有拍攝。

擁有火辣身材的甜心Q匠，從國中就開始擔任外拍模特兒，回想剛入行時遇到恐怖攝影師，初邀約時以拍攝時裝為由，到了現場卻被要求改拍攝全裸，甚至是攝影師還要求一起入鏡，現場直接求愛等怪事。

「更誇張的是，攝影師還趁著我換衣服時，自己把衣服脫光，全身赤裸站在我面前，接著強壓在我背後，我受到驚嚇之後，立即起身穿衣服逃離現場，連酬勞都不敢要，至今還心有餘悸」。經歷無數怪事還包括在展場遇到怪怪粉絲，專拍胸部及裙底特寫，言語及肢體騷擾，還多次收到飯局伴遊的邀約等，現在她非常清楚行規，懂得保護自己與應對進退。

(中時 )