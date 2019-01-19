照顧消防員傷後長照 內政部成立醫療照護公益基金

2019年01月19日 21:31 中時 邱琮皓

內政部消防署今（19）舉辦107年「鳳凰獎」楷模表揚典禮，典禮中也宣布成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，將以專戶募款的方式，幫助更多因公受傷需長期醫療及照護的消防人員，展現政府照護消防、義消及協勤民力的用心與決心。

內政部部長徐國勇表示，消防工作性質特殊，須長時間輪勤，罹患疾病及發生意外明顯比一般公務員高，現行消防員長期照護制度僅侷限救災勤務遭受暴力或意外危害，若不是全失能、半失能，未達半失能或非救災因公傷殘，都非屬長期照護對象。

徐國勇指出，為照顧因公受傷、患病，需長期醫療及安養照護的消防員，內政部特別成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，由中華消防協會協助籌設，設置專戶募款，接受企業捐助。徐說，這專戶已經籌備一段時間，「在還沒來當部長之前，也有捐助了一些」。

消防署署長陳文龍指出，申請對象包括消防人員、義消人員、以及在救災勤務中協勤的人員，甚至連特考班仍在訓練人員，只要是因公受傷，未達半失能或非救災因公傷殘，「只要目前還在接受醫療照護的都可以來申請」，他更透露，目前有掌握了因公受傷、還在持續就醫的消防人員名單，基金也已經募得約3,000多萬，但因為這是每月提供給這些因公受傷消防人員的照護費用，所以會持續募款。

(中時 )