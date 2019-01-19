高中木棒》李偉哲敲再見安 壽山擊敗成德搶首勝

2019年01月19日 21:34 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

107年學年度高中木棒聯賽今天（19日）開打，成德高中全場留下12次殘壘，讓壽山高中在9局下取得得分契機，靠著李偉哲的再見安打，率隊以3比2搶下首勝。

成德此役推派左投王志煊掛帥先發，2局下連2保送誤事，讓壽山利用強迫取分戰術攻下1分，成德4局上追平為1比1，5局下壽山楊軒揚、簡呈澔連續安打再度超前，成德6局上沈主恩二壘安打帶動下扳平為2比2平手。

王志瑄投5.2局後退場，黃文鈺中繼2.1局無失分，9局下陳聖平登板面對平手局面，壽山靠林威志敲安打發動攻勢，高家俊短打奏效攻佔得點圈，李瑋哲1好球後積極進攻掃出再見安打率隊拿下勝利。壽山先發游騰堯投5局失1分，王柏鈞中繼3局失1分非責失分，徐捷後援1局無失分拿下勝投。

成德全場留下12次殘壘讓壽山在最後半局有機可趁，「苦練型」的球員李瑋哲熬出頭，郭東妟說，「他平時在全隊練習後還會自主訓練1小時，高中生能像大學生那樣主動練習不容易，這支安打應該是老天爺給他努力的回報。」

同場地另役，嘉義高中3局下利用2保送攻占一、二壘，楊浩喆掃出深遠三壘安打帶回2分，下一棒石軒高飛犧牲打再下一城，取得3比0領先。嘉中宋明憲先發5.1局表現精采，僅被敲出3安打，飆5次三振失1分，總教練蔡士偉表示，「他是穩定型的投手，至始至終都很穩定，很少看他有高低起伏。」

呂孟宇中繼2.2局失1分責失，最後再壓上具備速球和螃蟹球的劉崇聖，從左外野移防至投手丘，連3打席讓成功商水敲出滾地球，助嘉中奪首戰勝利。嘉中全場5支安打，其中2安打是捕手石軒所擊出，他還演出3次盜壘阻殺，讓成功商水無法越雷池一步，助隊以3比2險勝。

(中時電子報)