SBL》蔣淯安「騙」致命3罰 台啤驚險逆轉勝

台啤後衛蔣淯安漂亮抄到球準備發動快攻。(中華籃協提供)

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中時電子報

眼見最後時刻對方只能採取故意犯規凍結時間，台啤後衛「安佛森」蔣淯安相當聰明騙到3次關鍵罰球機會，更在最後2.8秒穩穩全都罰進，幫助台啤以88比84逆轉擊敗台銀，除摘3連勝，更以13勝9敗超越裕隆，獨居聯盟第2。

讀秒階段場上局面相當混亂，塞瑟夫最後9秒發生回場失誤，拱手把最後一擊機會讓給當時僅落後1分的台銀，暫停過後，台銀把球發給天使，面對3人嚴密包夾，天使不慎掉球，讓蔣淯安把球抄走快攻，更製造三分線外出手犯規。

「當時我拿到球後，馬上看了記分板，知道台銀必須趕緊對我故意犯規，所以我才在三分線外起身跳投，果然騙到3次罰球機會，」蔣淯安說，「我只想穩穩把3球都罰進，因為只要3罰都進，台銀就至少需要兩次進攻才能追上。」

台啤是本季到目前為止，唯一「雙洋將」都沒換過，也沒傷退休息過的球隊，或許可以說愛德、塞瑟夫兩人相當好用，光從19日兩人數據來看確實如此，愛德21分、9籃板及7助攻，塞瑟夫也有21分、9籃板、4助攻與4火鍋。

去年狀元台銀射手陳昱瑞攻下生涯新高20分，天使15分、7籃板及5助攻，史貝斯13分，張博勝12分，台銀總教練韋陳明賽後再把輸球責任扛下，強調這場比賽全隊表現不錯，也展現應有鬥志，只能怪最後戰術部署不夠清楚。

「我想在部署最後一擊的時候，所下的指令不夠完整描述，這是我的疏忽，所以才會輸球，」韋陳明說，「起碼一開始我們雖大幅落後，卻能逐漸追上，甚至超前，上場球員的鬥志值得鼓勵。」

(中時電子報)

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