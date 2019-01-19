高中木棒》投手戰變展示火力！花體扣倒崇義

2019年01月19日 21:50 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

花蓮體中今天（19日）面對崇義高中順利打響好彩頭，原先設定要打投手戰的情況下，打線局局有攻勢，以3局下4分大局為關鍵，最終以5局提前結束的情況下，以10比0完封對手搶下首勝。

花體4局下攻勢再起，曾宇慶在三壘有人狀態下敲出安打，再度開啟一波攻勢拿下3分，崇義曾在5局上2出局進佔三壘，但打擊的陳浩恩遭三振，也替下個半局帶來1分都不能失的壓力。

原本崇義有機會把戰線延長，花體柯宏恩在三壘與本壘前被逮到夾殺機會，結果崇義傳球發生失誤，傳三壘出現暴傳，柯宏恩跑回花體第10分，結束這場比賽。

花體教頭劉義傳表示，原本設想是投手戰，因為崇義的投手素質也不錯，沒想到打線發揮得非常好，加上投手葉國情讓打者打出的安打都非常零星，才出現大比分結束比賽的情況。

東石高中與南英商工19日演出一場投手戰，東石直到7局下才敲開得分大門，突破南英商工速球投手莊昕諺的封鎖，教頭陳聯豐表示，取決於球員臨場反應，因為對手已經掌握動向。

東石此戰原本0比1落後，且至第7局前，至少有3次得點圈機會都無功而返，後來南英還派出速球派投手莊昕諺，卻成為突破的關鍵點之一。

7局下東石攻佔一、二壘，吳松諺敲出一壘後方飛球，南英外野手滑行攔截失敗，壘上兩名跑者衝回本壘，隨後吳松諺也被隊友送回來得分，最終東石3比2險勝。陳聯豐表示，當時南英已經算準他們百分之百會使用短打，可能縮小防守圈，授意球員如果看到防守圈縮小，就要放棄短打改變打擊策略。

(中時電子報)