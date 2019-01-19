台灣女子高球賽第3天 韓國金阿林與全美貞並轡

韓國女將金美貞雖已36歲，仍打出單日次低的66桿，從並列第3躍至並列第1。（圖／中華高協提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
韓國選手金素利繳出64桿，打破球場紀錄。（圖／中華高協提供）
蔡佩穎排名第3，本土選手最佳。（圖／中華高協提供）

台灣女子高球公開賽今（19）日第3回合呈群芳競艷、高手爭鋒的局面，共有17人少於70桿，韓國選手包辦12位，我國僅4人。世界排名139的金素利還抓8鳥，創下信誼球場最低紀錄的64桿，3天208桿，排名從28暴升至並列第5。前兩回合領先的韓將金阿林68桿，3輪打完以204桿（-12）與另一韓國老將全美貞共同領先。我國的蔡佩穎維持水準，打出69桿，以2桿（-10）之差獨居第3。

蔡佩穎（68、69、69）在第18洞把握抓鳥的機會，讓她得以緊咬領先者，並確保第4回合與兩位並列第1的韓國對手同組出發。暫列前10名中，韓隊7人，我國僅2人。

並列第1的全美貞高齡36歲，打出單日次低的66桿，從並列第3躍至並列第1。她征戰日巡賽已14年，總獎金累計超過11億日元，高居日巡賽總賞金排行榜第3。2006至2012年是她生涯顛峰，7年間獎金四度超過1億日元，2012年獲1億3238萬，更榮登日巡賽年度賞金后。不過，去年聲勢已下滑，獎金為4年來最低。

我國選手以打韓巡次級賽的陳宇茹和業餘的國家隊員安禾佑67桿單日表現最佳，陳宇茹還因此從並列19，衝到並列第7，與蔡佩穎為十強中僅有的我國選手。陳宇茹和世界第22名的韓國選手崔慧珍同組，受到不少激勵，再加上她的桿弟熟悉球場，適時給予建議，因而表現不俗。

打出69桿的李欣，由台灣公女子高球公開賽前身2002年中華民國女子高球公開賽冠軍黃玉珍擔任桿弟，成為第三回合第四位低於70桿的我國選手，為師徒相傳譜出佳話。

擁有最多球迷的曾雅妮博蒂、柏忌各3，打出標準桿 ，3天213桿（70、71、72），退居並列第18，落後領先者9桿，她認為自己推桿信心不足，影響表現。

第2回合打出單日最佳66桿、並列第3的我國業餘好手盧昕妤，手感未能持續，終日未抓一鳥，一個柏忌，以73桿作收，三回合桿211桿（-5），退居並列第11。

2019年台灣女子高球公開賽共108人參賽，台韓各派41位選手，韓方34人晉級決賽，我方僅21人晉級，且包括5名業餘球員及美、日、韓、巡賽好手，韓國職業選手的整體水平，大幅超越我國，已從比賽佐證。比賽訂20日上午9時起繼續在高雄信誼球場舉行最後一輪賽事，下午3時40分後頒獎閉幕。

(中時電子報)

高中木棒》投手戰變展示火力！花… 三十而立 曾雅妮的暖春與寒冬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。