台灣女子高球賽第3天 韓國金阿林與全美貞並轡

2019年01月19日 21:51 中時電子報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國選手金素利繳出64桿，打破球場紀錄。（圖／中華高協提供）

蔡佩穎排名第3，本土選手最佳。（圖／中華高協提供）

台灣女子高球公開賽今（19）日第3回合呈群芳競艷、高手爭鋒的局面，共有17人少於70桿，韓國選手包辦12位，我國僅4人。世界排名139的金素利還抓8鳥，創下信誼球場最低紀錄的64桿，3天208桿，排名從28暴升至並列第5。前兩回合領先的韓將金阿林68桿，3輪打完以204桿（-12）與另一韓國老將全美貞共同領先。我國的蔡佩穎維持水準，打出69桿，以2桿（-10）之差獨居第3。

蔡佩穎（68、69、69）在第18洞把握抓鳥的機會，讓她得以緊咬領先者，並確保第4回合與兩位並列第1的韓國對手同組出發。暫列前10名中，韓隊7人，我國僅2人。

並列第1的全美貞高齡36歲，打出單日次低的66桿，從並列第3躍至並列第1。她征戰日巡賽已14年，總獎金累計超過11億日元，高居日巡賽總賞金排行榜第3。2006至2012年是她生涯顛峰，7年間獎金四度超過1億日元，2012年獲1億3238萬，更榮登日巡賽年度賞金后。不過，去年聲勢已下滑，獎金為4年來最低。

我國選手以打韓巡次級賽的陳宇茹和業餘的國家隊員安禾佑67桿單日表現最佳，陳宇茹還因此從並列19，衝到並列第7，與蔡佩穎為十強中僅有的我國選手。陳宇茹和世界第22名的韓國選手崔慧珍同組，受到不少激勵，再加上她的桿弟熟悉球場，適時給予建議，因而表現不俗。

打出69桿的李欣，由台灣公女子高球公開賽前身2002年中華民國女子高球公開賽冠軍黃玉珍擔任桿弟，成為第三回合第四位低於70桿的我國選手，為師徒相傳譜出佳話。

擁有最多球迷的曾雅妮博蒂、柏忌各3，打出標準桿 ，3天213桿（70、71、72），退居並列第18，落後領先者9桿，她認為自己推桿信心不足，影響表現。

第2回合打出單日最佳66桿、並列第3的我國業餘好手盧昕妤，手感未能持續，終日未抓一鳥，一個柏忌，以73桿作收，三回合桿211桿（-5），退居並列第11。

2019年台灣女子高球公開賽共108人參賽，台韓各派41位選手，韓方34人晉級決賽，我方僅21人晉級，且包括5名業餘球員及美、日、韓、巡賽好手，韓國職業選手的整體水平，大幅超越我國，已從比賽佐證。比賽訂20日上午9時起繼續在高雄信誼球場舉行最後一輪賽事，下午3時40分後頒獎閉幕。

(中時電子報)