樂齡講師畫Q版鄭文燦鄭笑言：這是10年前的我

2019年01月19日 22:19 中時 蔡依珍

現場也提供書法揮毫贈送春聯與DIY體驗活動。(蔡依珍攝)

現場也提供書法揮毫贈送春聯與DIY體驗活動。(蔡依珍攝)

鄭文燦也當場揮毫。(蔡依珍攝)

鄭文燦也當場揮毫。(蔡依珍攝)

鄭文燦親自一一頒獎。(蔡依珍攝)

鄭文燦親自一一頒獎。(蔡依珍攝)

鄭文燦親自一一頒獎。(蔡依珍攝)

鄭文燦親自一一頒獎。(蔡依珍攝)

樂齡長輩開心和市長鄭文燦合影。(蔡依珍攝)

樂齡講師畫Q版鄭文燦，鄭拿到後笑言：「這是10年前的我！」(蔡依珍攝)

桃園市已達成一區設置一樂齡中心，各具特色，18日舉辦歡慶樂齡10周年暨樂齡學習成果展，展現動靜態成果，現場也有名師現場揮毫送春聯，其中出身美術世家的中壢樂齡中心講師路子靜，特別以在春聯畫上Q版的市長鄭文燦，讓鄭也笑開懷。

鄭文燦說，樂齡學習中心是人生中的黃金時間，退休生活除了健康照顧，還包括運動、生活、文化、教育、學習、親子互動等多面向，讓生命更豐富、美好，市府會持續推廣和支持樂齡學習教育，不僅提供樂齡教育承辦學校每年增額1名教師，專辦樂齡學習業務，也於13區設置樂齡學習中心，更規畫於南區、北區各設置1個樂齡學習資源中心：南區位於中興巷公辦都更案中預留中壢國小後方場地設置，北區則於八德和桃園各先預留一處，擇一設置，給予樂齡活動中心更多支持和鼓勵。

鄭文燦也親頒感謝狀，除表揚教育部第4屆樂齡教育奉獻獎8位得主，更首度表揚桃園市樂齡教育奉獻獎13名，像是蘆竹樂齡學習中心林恭次主任，一路跟隨樂齡中心10年，至今仍招募學員，推廣課程，可謂桃園市樂齡教育元老級推手；觀音樂齡學習中心歐鴻金火講師是家喻戶曉的民間竹編藝術家，年近80的他依然技藝精湛，從傳統的洗衣籃、捕魚器到新潮的編織包包都難不倒他，連韓國來訪的教育學者也對歐鴻老師的傳承精神與精緻作品深受感動與喜愛。

復興樂齡學習中心的梁秀娟講師有感於部落文化式微，毅然決然與先生共同回部落進行樂齡教學，希望透過原住民技藝的學習與教學，同時陪伴部落長者並維繫傳統文化；新屋樂齡學習中心童淑華主任自2017年起辦理樂齡兩年期間，歷經停辦後招生困境，她帶領志工到傳統市場、老人會、衛生所、農會活動場地去發招生簡章，行銷新屋樂齡課程，逐漸提高招生率，隨著學員數成長，課程規模也隨之增大，更擴大樂齡教育在社區的影響力。

現場也提供書法揮毫贈送春聯與DIY體驗活動，中壢樂齡中心講師路子靜，父母都在台藝大任教，哥哥、叔叔、阿姨也都從事美術相關工作，她台藝大美術系畢業後赴英深造，返國後在母親、花鳥名師陳桂華帶領下也一起到樂齡中心貢獻所長。

擅長人物素描的路子靜，獲悉市長鄭文燦會親臨頒獎，找來數張照片揣摩神情，笑說鄭文燦很有個人特色，本身就有點Q版味道，了解臉部構造結構後不到20分鐘即在春聯上完成畫作，直說之前沒看過鄭文燦本人，但唯妙唯肖的神情讓旁人都直誇：「超神似！」不過路子靜坦言「要稍微修飾」，正因在社群媒體放上10年前後對比照被說該減肥的鄭文燦，收到後也笑言：「這是10年前的我！」

(中時 )