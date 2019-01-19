家扶兒註冊費還差220萬 志工捐南瓜寫春聯義賣籌款

2019年01月19日 22:01 中時 劉秀芬

北台南家扶志工擔憂受扶助弱勢學子註冊費難籌，低調捐贈南瓜600顆、寄養家庭志工謝麗芬19日到家扶寫春聯提供義賣，希望能拋磚引玉，呼籲民眾一起認購南瓜、春聯，幫助家扶孩子年後能順利去上學。

北台南家扶主任莊淑惠指出，每學期的助學金是家扶學子升學之路最重要的「補給站」，家扶自1990年起推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，近期統計約有近400位高中職大專生及560名國中小受助學生面臨註冊費繳交困難，需籌措經費高達645萬元，目前距離目標仍有220萬元的缺口。

莊淑惠說，長期投入義工行列的謝麗芬深為兒少即將面臨的註冊費憂心，特發揮書法專長揮亳，並製作充滿喜氣的豬年紅包協助家扶義賣，另結合義工夥伴積極連結南瓜農提供近2千斤(約600顆)南瓜助陣，他們的熱情令人感動。

現任新營「又見傳奇」廚師，幼年曾獲扶助的自立青年蔡明龍表示，獲知家扶有人捐贈南瓜一批，主動表示可以提供簡易南瓜料理教學，讓民眾買了後可參考他的料理，民眾可上家扶臉書瀏覽料理示範影片，他也勉勵同學們要好好把握讀書機會，才能更具就業競爭力。

家扶中心表示，南瓜營養價值高，料理容易，售價1顆40元、3顆100元，另年關將近，春聯紅包家家戶戶都用得到，歡迎訂購多了愛心味具獨創性的可愛豬寶寶紅包袋、春聯、門聯等，價格親民，視樣式訂價不同，每份30起，愛心商品於家扶中心各服務聚點皆可買到。

(中時 )